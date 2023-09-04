Танкист Расим Баксиков с позывным Монолит: «Мечтаю, чтобы ВСУ наконец-то сдались»

На торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу легендарного танка Фото: kremlin.ru

Звезды Героев получили в юбилей победы в Курской битве

Расим Баксиков из Татарстана с позывным Монолит в составе экипажа легендарного танка уничтожил восемь единиц техники ВСУ – два танка и шесть бронемашин. Кадры этого боя появились в Сети летом 2023 года. На них видно, как к российским позициям подходит группа украинской бронетехники, а навстречу ей выезжает всего один танк, с тыла прикрывающий огонь артиллерии. Несмотря на численное превосходство, противник потерпел поражение.

На торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу легендарного танка.

Недавно, прямо на позициях, Расим Баксиков и его товарищи были награждены званием Героев ДНР. Им вручили знаки особого отличия медали «Золотая звезда Героя».

Расим Баксиков и его товарищи прямо на позициях были награждены званием Героев ДНР Фото: © телеграм-канал главы ДНР

«Они не жалеют ни людей, ни технику»

Расим Баксиков – командир роты. В момент легендарного боя он выполнял обязанности механика-водителя, потому что действующий механик получил ранение.

«У меня не было времени заменять, производить ракировку – мы получили задание. Независимо от того, что я командир роты, а Саша – командир в танке – я могу его подправить, но я в любом случае должен выполнить его команду, потому что от этого зависит жизнь всего экипажа и выполнение задачи», – объяснил Расим Баксиков.

Монолит вспоминает тот бой, поведение противника, по его словам, вызывает недоумение.

«Они (украинские солдаты – прим. ТИ) вели себя агрессивно и как-то, я бы сказал, безрассудно. Они не жалеют ни людей, ни технику. Они бросаются в бой, не оглядываясь на то, что это – человеческие жизни. И нам тоже достается», – рассказал Баксиков.

«Когда начинаешь работать, страх и все эмоции уходят на второй план»

Временский выступ – это поселок Новодаровка. Монолит рассказывает, что солдаты ВСУ пытаются «продавить» Временский выступ уже третий месяц. Однако у них это не получается. Командир дивизии, по его словам, делает все возможное для того, чтобы они не выполнили свою задачу, рассказал в интервью Расим Баксиков.

«Нам поступила задача зачистить поселок Новодаровка. Мы выдвинулись именно на зачистку, потому что от этого зависело дальнейшее продвижение противника. Надо было его остановить, зачистить живую силу и легкую технику, на которой эта живая сила передвигалась», – рассказал Баксиков.

После того, как экипаж танка заметил и ликвидировал вражескую технику, они решили развернуться, потому что со стороны поля к ним приближалась техника ВСУ.

«Мы развернулись и начали отрабатывать. Тут танки их пошли. Они допустили такую нелепую тактическую ошибку. Они шли колонной – нарвавшись на нас, они сгрудились, и мы при поддержке артиллерии нанесли им удар», – рассказывает Расим.

Расстояние до техники ВСУ, вспоминает Моонолит, было порядка полукилометра.

«Там не надо было вычислять, измерять. Там все прямо перед нами было. Экипаж отработал отлично. Единственное, что от Лехи (Алексей Неустроев – оператор-наводчик танка – прим.ред) зависело – это, чтобы он быстрои качественно выполнял свою работу. Потому что, если бы он ошибался, где-то какие-то промедления допускал, мы могли бы оттуда не выйти. Но Леша отработал на отлично», – вспоминает Монолит.

Расим рассказал, какие эхмоции испытывает в бою.

«Шторм адреналиновый начинается тогда, когда идешь в бой. Страшно до дрожи в коленках. Всегда, с самого первого боя, сколько бы ты не прошел, всегда страшно. А когда начинаешь работать – все эмоции уходят на задний план. Это само собой происходит», – поделился боец.

«Я наблюдал за всем происходящим с 2014 года»

Расим Баксиков в 2010 году окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. До 2016 года он работал командиром учебного танкового взвода под Хабаровском.

«Потом перевелся в боевую часть, потому что учебка высасывает нервы из офицера», – поделился Расим Баксиков.

Буквально полтора года назад приятель Расима позвал его в артиллерию. Боец отметил, что готов был пойти на СВО по своему профилю, если не удастся попасть в артиллерию.

«Я наблюдал за всем происходящим с 2014 года. Еще когда служил, я ждал, когда нашему Президенту надоест это все, и он возьмет все в свои руки. Уже когда был на гражданке, после увольнения, сюда ввели войска. Я обратился в Татвоенкомат, где мне сказали, что есть рядовые должности. Я ответил: "Извините, я не рядовой "», – рассказывает он.

Приятель Расима помог ему восстановиться в Вооруженные Силы.

«Я видел беженцев, которые приезжали в Россию, видел, как им помогают. Когда начались боевые действия, было большое желание внести свою лепту. Сейчас я мечтаю, чтобы они наконец-то сдались. А так, о чем я еще мечтаю? Выучить сына и дочь», – подытожил Расим Баксиков.

Фото на анонсе: стоп-кадр видео