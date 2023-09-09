«Мы будем достойными преемниками»: как в Казани принимали присягу будущие танкисты

В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище первокурсники приняли Военную присягу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ну а кто должен Родину защищать? Мы его даже не отговаривали»

Сегодня в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище в преддверие Дня танкиста прошла церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге.

На плацу выстроились сотни юношей из самых разных уголков страны. Кто-то только в этом году покинул стены школы, кто-то поступил в училище не с первой попытки. Сегодня все они сделали первый шаг к получению звания офицеров Российской Армии. Позади у них сложные вступительные экзамены, тестирования и отборочные комиссии. Впереди – не менее сложный путь.

Кто-то только в этом году покинул стены школы, кто-то поступил в училище не с первой попытки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первокурсников пришли поддержать близкие и родные. Многие со слезами на глазах смотрели, как их сыновья принимают присягу. Матерей и отцов переполняла гордость, в то же время было заметно, что многие из них переживают.

Клавдия Кашина пришла сегодня поддержать 19-летнего внука.

«Мы приехали из Кировской области. Наш Лева закончил кадетскую школы и сюда поступил. У него дед – военный врач, он решил пойти по его стопам. Я очень переживаю, ведь время сейчас не простое. Но это его выбор», – расплакалась она, не справившись с эмоциями.

В это время объявили начало присяги и первокурсники вышли дружным маршем. Кто-то произносил клятву тихо и робко, а у кого-то уже выработал командный голос. Родители старались не пропустить, когда именно их сын произнесет слова торжественной клятвы.

Первокурсников пришли поддержать близкие и родные Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отец одного из первокурсников признался, что волнуется за сына, но выбор его полностью поддержал.

«Ну а кто должен Родину защищать? Мы его даже не отговаривали. Честно говоря, в другой сфере я его не вижу», – поделился Эдуард Смагин.

Семья приехала из Сергиева Пассада в полном составе – мать, отец и их двое детей.

«При Лавре есть школа “Пересвет” где учился наш Марк. Там детям дают не только духовное воспитание, но и воспитывают в них патриотизм. Преподают у них священники, которые в прошлом сами были военными. Когда видишь их на параде 9 мая, это вызывает восхищение. В 8 классе наш сын поступил в Первый кадетский корпус при Президенте в Подмосковье. Ему нравится именно эта стезя. Ему еще нет 18 лет, а у него уже есть права на управление воздушным судном и автомобилем, он прыгал с парашютом. Ну а теперь он выбрал для себя Казанское танковое училище», – рассказал отец курсанта.

Пришли на присягу не только родственники курсантов, но и просто взрослые жители Казани и дети, которые мечтают, что когда-то тоже окажутся в числе первокурсников танкового училища. Среди них 13-летний юнармеец Роман Богатырев

Юнармеец Роман Богатырев: «Я решил тоже поступать сюда и стать танкистом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Здесь я не в первый раз, нам несколько раз проводили экскурсии. Нам показывали танки, даже дали внутри все посмотреть. Мне настолько понравилось, что я решил тоже поступать сюда и стать танкистом», – поделился юноша.

Юнармецев сегодня привела куратор Юнармейского отряда, советник директора школы № 17 Аида Нигметзянова.

«Наши ребята каждый год поступают в танковое училище. Вот стоят наши парни, они уже на старших курсах и в этом году поступили три человека. У многих это мечта с детства. Кого-то отговаривают родители, но ребята стоят на своем. Многие уже были на СВО, к сожалению, получали ранения. Юнармейцев сюда мы приводим каждый год, их знакомят со службой в армии, показывают танки. Поэтому, когда они говорят, что хотят стать танкистами, уже четко представляют, что это за профессия», – рассказала Нигметзянова.

Куратор Юнармейского отряда: «Когда они говорят, что хотят стать танкистами, уже четко представляют, что это за профессия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В стране осталось единственное танковое училище»

Церемония приведения курсантов к присяге завершилась. Сегодня поздравить юношей пришли Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представители религиозных конфессий.

«Уважаемые первокурсники, уважаемые родители первокурсников, которые выбрали себе профессию и станут танкистами Казанского высшего танкового училища. Я думаю, что это поступок, это смелое решение. Мы будем гордиться вашей учебой, службой и вашими заслугами», – обратился он к присутствующим.

Фарид Мухаметшин передал поздравления первокурсникам от Раиса Татарстана.

Фарид Мухаметшин: «На вас возлагается большая ответственность за освоение военной науки, техники и вооружения и в будущем – за обеспечение готовности Армии к защите нашего Отечества» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Глава парламента отметил, что принимая Военную присягу, курсанты приобретают новый статус.

«Во все времена присяга являлась и является торжественной клятвой на верность Родине. На вас возлагается большая ответственность за освоение военной науки, техники и вооружения и в будущем – за обеспечение готовности Армии к защите нашего Отечества. Мне только что доложили, что в стране осталось единственное танковое училище. Это большая ответственность для всех нас, для профессорско-преподавательского состава и курсантов. За годы обучения в вас будут сформированы честь и достоинство российского офицера», – сказал Фарид Мухаметшин.

Альберта Мубаракшин: «Мы будем достойными преемниками традиции наших прадедов и отцов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После официальной части к трибуне пригласили первокурсника Альберта Мубаракшина.

«Дорогие товарищи, сегодня для нас наступил самый торжественный и ответственный день в нашей жизни. Это день принятия военной присяги на верность Родине. Сегодня от всех курсантов первого курса хочу заверить командование училища, ветеранов, наших родителей, что мы будем достойными преемниками традиции наших прадедов и отцов», – сказал курсант.

После этого слово предоставили его маме Венере. Она поздравила курсантов от имени всех родителей. Уже после выступления нам удалось с ней пообщаться. В этот момент женщина обнимала сына, у обоих на глазах блестели слезы.

Венера Мубаракшина: «Я пыталась его отговаривать, но все же приняла его выбор и очень горжусь своим сыном» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я пыталась его отговаривать, но все же приняла его выбор и очень горжусь своим сыном. Я сама из семьи военного, я родилась в военной части, но мой отец погиб, когда мне было три года. Альберт воспитывался в обычной гражданской семье, откуда такая тяга у него, я не знаю. Наверное это с кровью передается. Он со второго класса уже все решил – вставал в шесть утра и пробегал три километра, говорил, что так готовит себя к армии», – поделилась Венера Мубаракшина.

«Не мог представить себе день, когда я стану настоящим курсантом»

Альберт рассказал, что узнал о танковом училище в восьмом классе и с тех пор его мечтой было поступление в это учебное заведение. Сегодня его мечта сбылась.

«Я все никак не мог представить себе этот день, когда я принимаю присягу и когда я стану настоящим курсантом, танкистом. Когда я выступал, я понял, какая ответственность ложится на мои плечи. Ответственность перед страной, родными и моими товарищами. Сейчас я понимаю, что нужно идти только вперед. Для меня быть танкистом – это быть звеном команды, частью армии страны», – рассказал Альберт.

Мать обнимала сына, у обоих на глазах блестели слезы. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После официальной части перед курсантами выступили творческие коллективы. Еще одним сюрпризом для них стал мурал, который появился на стене танкового училища. Участники движения дочерей офицеров «Катюша» изобразили танк, на котором выпускник училища – Герой России Расим Баксиков, вместе со своими боевыми товарищами совершил подвиг: ребята уничтожили колонну вражеской техники, которая состояла из двух танков и шести бронемашин.