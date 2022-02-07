Британские врачи назвали шесть длительных кожных симптомов «омикрона»

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 способен вызывать шесть длительных кожных симптомов. На это обратили внимание британские врачи из команды приложения ZOE Covid Study, которое собирает данные о заболевании, пишет газета Daily Express.

В частности, у переболевших Covid-19 часто встречается такой признак, как ковидные пальцы на ногах. Они становятся красными или фиолетовыми, иногда — покрытыми сыпью. Пальцы воспаляются и зудят, также возможно образование волдырей и отека.

Как и при острых респираторных вирусных инфекциях, на которые похож «омикрон», заболевшие им жалуются на потрескавшиеся или воспаленные губы.

Кроме того, по данным специалистов из группы CovidSkinSigns, многие пациенты сталкиваются с похожей на экзему сухостью кожи на шее и верхней части груди. «Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно длится долго», — уточняют эксперты.

Среди других признаков заболевания «омикроном» — различные высыпания. Похожая на потницу сыпь возникает на небольших участках кожи, но при этом может появиться на любой части тела. Она способна длиться днями и даже неделями.

Помимо этого, сыпь, напоминающая крапивницу, проявляет себя в виде бугорков на коже. Еще один вариант сыпи представляет собой болезненные красные или пурпурные выпуклые пятна, похожие на те, что возникают при обморожении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что изменение цвета кожи, сыпь и сухость являются симптомами осложнений при «омикроне», в отличие от проблем с ЖКТ.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.