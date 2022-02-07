Эксперты считают, что проблемы с ЖКТ — «обманчивый симптом» омикрона

Люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка во время вспышки омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявили специалисты из ZOE COVID Study, которые изучают данные заразившихся пациентов, передает РИА Новости.

По их словам, несмотря на то, что этот недуг в последнее время может быть одним из признаков Covid-19, как показала статистика, он им не является.

«Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях», — отметили эксперты.

Они подчеркнули, что эта тенденция наблюдалась с середины декабря до конца января.

Хотя проблемы с ЖКТ действительно встречаются при омикрон-штамме, медики предположили, что возросшее количество сообщений о таких симптомах связано не с особенностью «омикрона», а с ошибками людей, которые принимают их за Covid-19. Эксперты отмечают, что зимой регулярно наблюдается рост пациентов с этими недугами.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация по-прежнему остается самой эффективной защитой от коронавируса, большинство же пациентов с Covid-19, поступающих в российские стационары, не были привиты.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.