The Sun: Изменение цвета кожи, сыпь и сухость являются симптомами осложнений при омикроне

Изменение цвета кожи, сыпь и сухость являются признаками заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 или даже развития серьезных осложнений при заболевании. Об этом пишет британская газета The Sun.

В частности, о заболевании «омикроном» свидетельствует бледная, посеревшая или синеватая кожа. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвали этот признак «предупреждающим знаком». В случае появления таких изменений американские специалисты рекомендовали обращаться за медицинской помощью немедленно.

В число симптомов омикрон-штамма, согласно данным команды приложения ZOE Covid Study, также входят два вида сыпи, напоминающие крапивницу и потницу соответственно.

«Крапивница» может появляться внезапно в виде выступающих шишек и вызывать сильный зуд. Он часто начинается с ладоней или подошв. «Потница» же появляется по всему телу, хотя чаще встречается на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп.

Издание отмечает, что сыпь ранее возникала у заболевших «омикроном» детей, а не у взрослых. По словам доктора Дэвида Ллойда, в примерно 15% известных ему случаев инфицирования этим штаммом молодых людей у таких больных появлялись пятна на коже.

Среди признаков заболевания газета также упоминает ковидные пальцы ног. Они воспаляются, порой с сыпью, болью, зудом, волдырями и отеком. Пальцы могут приобретать красный либо фиолетовый цвет, у части пациентов образуются болезненные шишки или гной. Симптом чаще появляется у детей и подростков, а длиться он может недели и даже месяцы.

Кроме того, эксперты группы CovidSkinSigns вспомнили о потрескавшихся губах (этот признак может сопровождаться болезненными ощущениями) и сухой коже на шее и верхней части груди. Эта экзема образуется в местах, подверженных воздействию солнечных лучей.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение омикрон-штамма и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.