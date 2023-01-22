Боррель заявил, что решение о поставке танков Украине не приняли из-за позиции Германии

Политическое решение о поставке Украине основных боевых танков Leopard 2 до сих не было принято в основном из-за позиции властей Германии. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

«<…> идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая понемногу, слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого оружия», — пояснил дипломат.

«Лично я считаю, что на нынешнем этапе войны Украина должна получить танки <…>. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии», — подчеркнул Боррель.

«Нужно принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением. Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители», — добавил он, уточнив, что сейчас украинской стороне вместо боевых самолетов поставляются системы противовоздушной обороны.