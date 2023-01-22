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Ру Тат
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Политика
22 января 2023  12:58

Боррель заявил, что решение о поставке танков Украине не приняли из-за позиции Германии

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Политическое решение о поставке Украине основных боевых танков Leopard 2 до сих не было принято в основном из-за позиции властей Германии. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

«<…> идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая понемногу, слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого оружия», — пояснил дипломат.

«Лично я считаю, что на нынешнем этапе войны Украина должна получить танки <…>. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии», — подчеркнул Боррель.

«Нужно принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением. Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители», — добавил он, уточнив, что сейчас украинской стороне вместо боевых самолетов поставляются системы противовоздушной обороны.

Великобритания ранее решила предоставить Украине 14 танков Challenger 2, а Польша хочет передать 14 танков Leopard 2, на что необходимо согласие руководства ФРГ, которое пока не удается получить. Аналогичные шаги могут совершить Дания и Финляндия, но пока не Испания. Нидерланды готовы профинансировать такие поставки.

По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении. По данным журнала Der Spiegel, сама Германия готова передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений.
#спецоперация на Украине #танки
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