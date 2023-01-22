Боррель заявил, что решение о поставке танков Украине не приняли из-за позиции Германии
Политическое решение о поставке Украине основных боевых танков Leopard 2 до сих не было принято в основном из-за позиции властей Германии. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.
«<…> идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая понемногу, слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого оружия», — пояснил дипломат.
«Лично я считаю, что на нынешнем этапе войны Украина должна получить танки <…>. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии», — подчеркнул Боррель.
«Нужно принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением. Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители», — добавил он, уточнив, что сейчас украинской стороне вместо боевых самолетов поставляются системы противовоздушной обороны.
По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении. По данным журнала Der Spiegel, сама Германия готова передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений.