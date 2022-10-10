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Политика
10 октября 2022  16:49

Боррель заявил, что ЕС уже направил Украине дополнительную военную поддержку

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Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель на фоне обострения конфликта на Украине заявил, что дополнительная военная поддержка со стороны ЕС «уже на подходе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Таким действиям нет места в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину», — сказал дипломат, комментируя удары Вооруженных сил РФ по Киеву и другим украинским городам. 

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после сегодняшних атак пообещал главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, что властям Украины будет предоставлено столько поддержки, сколько потребуется.

Сегодня с утра сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы – в частности, в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Позднее появилась информация о второй волне взрывов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он связал этот шаг с подрывом Крымского моста, обвинив в нем украинские спецслужбы. В Минобороны РФ рассказали, что все намеченные цели были достигнуты.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, опираясь только на российские источники. О проведении в стране частичной мобилизации Президент России объявил 21 сентября.
#спецоперация на Украине #евросоюз #НАТО
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