Bloomberg узнал подробности новых санкций США против России, приуроченных к 24 февраля

Администрация Президента США Джо Байдена намерена усилить экспортный контроль и ввести новые санкции против России к годовщине начала широкомасштабных боевых действий на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, новые ограничительные меры затронут «оборонный и энергетический сектора [экономики] России, финансовые учреждения и нескольких физических лиц».

Кроме того, Соединенные Штаты и их союзники сосредоточат внимание «на предотвращении [попыток] уклонения и обхода санкций, а также на подрыве поддержки, которую Россия получает от третьих стран».

В Совете национальной безопасности США не ответили на запрос агентства. Заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд ранее анонсировала введение «приблизительно 24 февраля» «крупного» пакета санкций против РФ.

При этом Европейский Союз в рамках нового, десятого пакета ограничительных мер может заставить банки и другие организации отчитываться о находящихся у них и попавших под санкции российских активах. Другие предложения по санкциям касаются иранских компаний, в том числе поставщиков беспилотников и другой военной продукции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что санкции окажутся направлены против политических и военных лидеров России. Ущерб от десятого пакета предварительно оценивается в 11 млрд евро. Ограничения затронут четыре новых банка, включая Альфа-Банк и Тинькофф, но не атомную отрасль. Разногласия вызвала и идея запретить синтетический каучук из РФ.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин.