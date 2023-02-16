Politico: Венгрия и Франция заблокировали санкции против атомной отрасли России

Еврокомиссия отказалась от планов включить в новый пакет санкций ограничения в отношении российского атомного сектора или его представителей. Как минимум два государства выступили против этого решения – Венгрия и Франция, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

Издание напоминает, что ЕС уже давно пытается попытается разработать санкции против гражданского атомного сектора России, а на прошлой неделе с призывом ввести рестрикции хотя бы против «Росатома» выступал украинский лидер Владимир Зеленский. Однако, «этот план провалился». «Венгрия это [ограничение] не пропускает, так как их АЭС принадлежит Росатому, и они говорят, что она производит 50 процентов энергоснабжения страны. Но санкции против физических лиц (кроме генерального директора) не должны влиять на энергетическую безопасность», — сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

Франция также проявила осмотрительность: ранее на этой неделе представитель министерства экономики страны заявил журналистам, что «многие атомные электростанции используют топливо российской энергетики».

Антироссийские санкции касаются разных направлений, таких как авиация или военная промышленность, заморозка активов отдельных компаний и физлиц, однако ни один пакет ограничений не включает ядерный сектор, подчеркивается в публикации.

Напомним, ввести новый пакет санкций ЕС обещает в годовщину проведения военной спецоперации, о начале которой Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ограничения затронут, в частности, поставки в Россию высокотехнологичного оборудования и оборонный сектор.