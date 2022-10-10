Bloomberg: Цены на пшеницу взлетели после нанесения РФ ударов по городам Украины

После нанесения Вооруженными силами РФ ударов по объектам в Киеве и других крупных городах Украины цены на пшеницу поднялись почти на 5%. Участники торгов опасаются, что эскалация станет угрозой для экспорта украинского зерна по Черному морю, сообщает агентство Bloomberg.

«Обострение конфликта ставит вопрос о том, согласятся ли обе стороны продлить соглашение об экспорте зерна из Украины, срок действия которого истекает примерно через месяц», — отмечает издание.

Сегодня с утра сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы – в частности, в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Около полудня появилась информация о второй волне взрывов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов высокоточным дальнобойным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам главы российского государства, в случае продолжения попыток ударов по инфраструктуре на территории РФ ответные действия будут еще жестче. Он напомнил о подрыве Крымского моста, который произошел в минувшую субботу, обвинив в нем украинские спецслужбы.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, опираясь только на российские источники.