«Без контроля не будет порядка»: в Татарстане вновь обсудили ситуацию с пожарами

Заседание комиссии открыл Премьер-министр республики Алексей Песошин. Он сообщил, что с момента последнего заседания пожарная обстановка в республике не изменилась – она по-прежнему остается сложной. Песошин сообщил о пожаре в Тукаевском районе – на территории СНТ «Кама» сгорели 26 садовых домиков. Выяснилось, что причиной стала горящая сухая трава.

«Огонь распространялся в течение часа. В этой ситуации прослеживается явная недоработка руководства садового общества», – заявил Премьер-министр.

Песошин отметил и положительные моменты – ежедневные профилактические рейды сотрудников МЧС позволили сократить количество пожаров.

Следом слово взял заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев. Он сообщил, что с начала весны в Татарстане профилактические группы провели более семи тысяч рейдов. Во время них они предотвратили порядка 1,5 тысячи возгораний сухой травы и мусора. Кроме того, они провели с татарстанцами беседы о пожарной безопасности и раздали им памятки.

«Сотрудники федерального Госпожнадзора провели 1,8 тысячи плановых рейдов в населенных пунктах и садоводческих товариществ, граничащих с лесными массивами. Они обнаружили 751 нарушение, по которым выдали более 400 предостережений», – заявил Сергеев.

Всего с начала весны татарстанцам было выписано более 450 штрафов за сжигание сухой травы и мусора. Заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ напомнил, что в период действия особого противопожарного режима сумма штрафа возрастает вдвое.

Затем Сергеев перешел к статистике. Он сообщил, что с начала года на территории республики произошло более 2,3 тысячи пожаров. Такие показатели на 9% процентов выше тех, что были в прошлом году. На пожарах погибли 90 человек – по сравнению с прошлым годом показатель стал выше на 80%.

«Несмотря на это, с момента последнего заседания КЧС нам удалось снизить количество пожаров. Кроме того, снизилось количество погибших и травмированных в них», – добавил Сергеев.

Заместитель начальника еще раз отметил, что обстановка в Татарстане остается напряженной. В связи с этим он предложил продлить действия особого противопожарного режима до 26 мая. Его предложение поддержал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Температура стоит высокая, погода продержится сухой еще как минимум десять дней. У нас вышел документ по закрытию лесов, действует особый противопожарный режим. Если будут нарушители, скажите. Мы согласуем все с прокуратурой. К сожалению, именно безалаберность граждан приводит к пожарам», – заявил Нигматуллин.

Во время своего выступления Сергеев заметил, что большая часть пожаров происходит из-за возгорания сухой травы. Особенно проблемными в этом плане оказались пять районов – Нижнекамский, Альметьевский, Зеленодольский, Высокогорский и Тукаевский.

После этого с кратким докладом выступили главы трех из этих районов – Альметьевского, Тукаевского и Зеленодольского. Они кратко отчитались о количестве произошедших с начала года пожаров и числе погибших и раненых. Кроме того, они проанализировали самые крупные возгорания, произошедшие с начала года на территории своего муниципалитета.

«Мы проводим обходы жилых домов и в сельских поселениях. В состав группы входят сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, представители социальных служб, сельских поселений и сотрудники полиции», – заявил глава Альметьевского района.

Отдельно они отчитались об установке пожарных извещателей. Главы заметили, что особое внимание обращалось на многодетные семьи и престарелых татарстанцев.

После завершения выступления глав районов слово взял глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин. Он говорил о происшествиях на воде. По его словам, в этом году в водоемах республики утонули семь человек. Накануне в Кукморском районе произошел первый случай, когда человек погиб во время купания.

«Температура установилась очень жаркая, но вода все такая же холодная. Уважаемые коллеги, я прошу обратить на это особое внимание. Скоро начинаются летние каникулы, школьники поедут в детские лагеря», – обратился к комиссии Хабибуллин.

В завершении заседания Рустам Нигматуллин попросил глав муниципалитетов усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности.

«Если не будем контролировать ситуацию по пожарной безопасности – не будет порядка. Это неприятная работа – напоминать и наказывать, но это надо делать», – заключил Нигматуллин.