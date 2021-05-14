news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Путин попросил Минниханова оказать дополнительную помощь семьям пострадавших в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 мая 2021  09:33
Гузель Хусаинова

По сравнению с прошлым годом в Татарстане выросло количество пожаров

news_top_970_100

С начала года в Татарстане произошло 2,3 тыс. пожаров, это на 9% больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании комиссии КЧС в Кабинете министров РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

По его словам, с начала 2021 года на пожарах погибли 90 человек – этот показатель на 80% выше, чем в прошлом году. Еще 71 человек пострадал.

‎«‎Несмотря на наметившуюся положительную динамику снижения количества пожаров, обстановка в целом остается напряженной. По-прежнему большой процент пожаров приходится на горение сухой травы и мусора, это 38% от общего количества»‎, — объяснил Сергеев. 

Наибольшее количество пожаров из-за горения сухой травы и мусора произошли в Нижнекамском, Тукаевском, Альметьевском, Высокогорском и Зеленодольском районах.

Пожары кабмин рт заседание КЧС
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное