По сравнению с прошлым годом в Татарстане выросло количество пожаров

С начала года в Татарстане произошло 2,3 тыс. пожаров, это на 9% больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании комиссии КЧС в Кабинете министров РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

По его словам, с начала 2021 года на пожарах погибли 90 человек – этот показатель на 80% выше, чем в прошлом году. Еще 71 человек пострадал.

‎«‎Несмотря на наметившуюся положительную динамику снижения количества пожаров, обстановка в целом остается напряженной. По-прежнему большой процент пожаров приходится на горение сухой травы и мусора, это 38% от общего количества»‎, — объяснил Сергеев.

Наибольшее количество пожаров из-за горения сухой травы и мусора произошли в Нижнекамском, Тукаевском, Альметьевском, Высокогорском и Зеленодольском районах.