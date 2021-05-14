МЧС РТ предложило продлить особый противопожарный режим до 26 мая

В МЧС Татартсана предложили продлить действие особого противопожарного режима до 26 мая. Об этом на заседании комиссии КЧС в Кабмине РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

Такое предложение он выдвинул из-за напряженной обстановки с пожарами и аномально жаркой погоды, которая установилась на территории Татарстана.

«С момента последнего заседания КЧС нам удалось снизить количество пожаров. Кроме того, снизилось количество погибших и травмированных на них», - добавил Сергеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 26 апреля в Татарстане начал действовать особый противопожарный режим.