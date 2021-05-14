С начала весны за сжигание сухой травы и мусора оштрафовали более 450 татарстанцев

За сжигание сухой травы и мусора, а также несвоевременную очистку земель возбуждено более 450 административных дел. Об этом на заседании комиссии КЧС в Кабмине РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

Сейчас на территории республики работают более 850 профилактических групп. Они провели свыше 7 тысяч патрулирований на дачных участках и в населенных пунктах, которые граничат с лесами. Кроме того, с татарстанцами постоянно проходит профилактическая работа.

«‎Во время проверок предотвращено 1,5 тысячи возгораний сухой травы. Во время рейдов наши инспекторы среди жителей республики распространяют листовки и памятки по мерам пожарной безопасности», — заявил Сергеев.

Ранее ИА «‎Татар-информ» сообщало, что в Татарстане возросло количество пожаров по сравнению с прошлым годом.