news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Путин попросил Минниханова оказать дополнительную помощь семьям пострадавших в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 мая 2021  09:47
Полина Шевчук

С начала весны за сжигание сухой травы и мусора оштрафовали более 450 татарстанцев

news_top_970_100

За сжигание сухой травы и мусора, а также несвоевременную очистку земель возбуждено более 450 административных дел. Об этом на заседании комиссии КЧС в Кабмине РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

Сейчас на территории республики работают более 850 профилактических групп. Они провели свыше 7 тысяч патрулирований на дачных участках и в населенных пунктах, которые граничат с лесами. Кроме того, с татарстанцами постоянно проходит профилактическая работа. 

«‎Во время проверок предотвращено 1,5 тысячи возгораний сухой травы. Во время рейдов наши инспекторы среди жителей республики распространяют листовки и памятки по мерам пожарной безопасности», — заявил Сергеев. 

Ранее ИА «‎Татар-информ» сообщало, что в Татарстане возросло количество пожаров по сравнению с прошлым годом.

МЧС РТ горит трава
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное