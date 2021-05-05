«Такого не помнят даже старожилы пожарной охраны»: Песошин о пожароопасной ситуации в РТ

Заседание Комиссии Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин начал с невеселой статистики — количество пожаров в республике с начала года на 19% выросло по сравнению с таким же периодом прошлого года. Увеличилось, увы, и число погибших в пожарах — на целых 73%: с 45 до 78 человек.





«Последние годы мы много средств вложили в установку автономных пожарных извещателей, и это, по нашему мнению, должно было повлиять на снижение числа случаев гибели людей на пожарах, но цифры красноречиво говорят об обратном», — заявил Песошин.

Горят трава и мусор

Особое внимание на заседании было уделено обсуждению проблемы ландшафтных и лесных пожаров. В этом году, впервые после многолетнего перерыва, в Татарстане зарегистрировано два случая лесных пожаров. Премьер-министр призвал руководителей ведомств выяснить причины произошедшего и принять необходимые меры.

Кроме того, по словам Алексея Песошина, ключевым моментом в возникновении ландшафтных пожаров является проблема бесконтрольного сжигания травы и мусора. Сейчас в республике установилась дождливая погода, но, несмотря на это, ежедневно в Татарстане фиксируют порядка 20 возгораний сухой травы или мусора. На сегодняшний день из-за этого погибли уже два человека, еще один погиб в пожаре из-за загоревшегося мусора. Таких случаев, по словам экспертов, в республике еще не было.

«Такого роста отрицательной динамики по пожарам и гибели не помнят даже старожилы пожарной охраны», — прокомментировал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев отметил, что наибольший рост количества пожаров произошел в Аксубаевском (на 111%), Алексеевском (100%), Алькеевском (275%), Мамадышском (144%) и Муслюмовском (250%) районах республики.

Количество погибших на пожарах людей увеличилось в Альметьевском районе (с 3 человек в 2020 году до 10 человек в текущем году), Набережных Челнах (с 1 до 8 человек), Верхнеуслонском (с 0 до 6 человек) и Агрызском (с 0 до 4 человек) районах.



Со второй половины апреля в республике отмечается резкий рост количества пожаров. С 12 апреля по 4 мая произошел 721 пожар, это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. Основная причина увеличения числа пожаров — бесконтрольное сжигание сухой травы и мусора.





«Сотрудники МЧС возбудили 281 административное дело, из них по 214 вынесены решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 534 тысячи рублей», — отметил Сергеев.



Сейчас в разных районах республики горит трава, которую должны были скосить и убрать еще в прошлом году. Сергеев отметил в своем докладе, что правила уборки сухой травы, разведения костров, сжигания мусора установлены в каждом муниципальном районе республики, однако не везде их соблюдение контролируется должным образом.

Пожарная безопасность в домах престарелых, школах и детских садах

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Рустем Валиуллов рассказал о том, как в Татарстане проводится противопожарная профилактика в домах людей, входящих в «группу риска».





Валиуллов отметил, что ежегодно проводятся обходы одиноких пожилых людей, чтобы выяснить, не нуждаются ли они в предоставлении каких-либо социальных услуг. Во время таких обходов пожилым людям напоминают правила пожарной безопасности, раздают памятки с правилами безопасного поведения, а в случае выявления неполадок в работе пожарных извещателей или электрической проводки направляются письма в надзорные органы для принятия необходимых мер.



Такие профилактические рейды проводятся и для многодетных семей. В них принимают участие сотрудники Государственной противопожарной службы, органов местного самоуправления, работников ДПО, газовой службы. Особое внимание уделяется технической стороне: проверяется состояние газового и электрического оборудования, при необходимости принимаются меры для устранения нарушений.



«Работу по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях постоянного пребывания граждан мы реализуем в трех направлениях: создание безопасных условий нахождения и проживания, контроль выполнения учреждением требований пожарной безопасности и проведение профилактических мероприятий для предотвращения чрезвычайных ситуаций», — рассказал Валиуллин.

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин рассказал о том, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасного поведения учащихся в школе и на каникулах.



«Пожарная безопасность в школе — это целый комплекс мер, который разрабатывается администрацией учебного заведения. В каждой школе есть инструкции по действиям сотрудников и учащихся на случай пожара», — прокомментировал Ильсур Хадиуллин.





Министр рассказал, что в начале учебного года в школе назначается ответственный за пожарную безопасность. В течение года проводятся инструктажи и учебные пожарные эвакуации. Все школы в республике оборудованы пожарными датчиками с системой передачи данных на пульт подразделения пожарной охраны и кнопкой тревожной сигнализации.



В школах и детских садах есть уголки безопасности. Кроме того, на страничках школ в социальных сетях размещается информация о правилах противопожарной безопасности, а также о правилах поведения несовершеннолетних на улицах, на дороге и водоемах. Обучение детей правилам поведения во время различных ситуаций ведется на уроках ОБЖ.

Что делается в районах, где увеличилось число пожаров

«Ситуация сложная, цифры говорят сами за себя. Зарегистрировано 210 пожаров, в прошлом году на эту же дату их было 116. Идет увеличение количества возгораний. Погибло уже восемь человек, в прошлом году на эту дату было только двое. Основной прирост пожаров составили факты горения сухой травы и мусора, в основном в промышленной части города. Что можно по этому поводу сказать? Слабая работа всех наших структур, оправданий здесь быть не может», — прокомментировал ситуацию мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.



Мэр города отметил, что сейчас ведется активная работа по выявлению причин пожаров и установлению виновных. На сегодняшний день к административной ответственности привлечены два человека.



Кроме того, Магдеев отметил, что в Набережных Челнах установлено около 3 тысяч пожарных извещателей, а к началу лета планируется установить еще столько же.

С докладом также выступил руководитель исполкома Альметьевского района, где также был отмечен рост числа погибших на пожарах, Марат Гирфанов.

«Каждый случай пожара мы разобрали на специальной комиссии. К сожалению, тех мер, что мы принимали, оказалось недостаточно. Основные среди них, конечно, это профилактика и обходы. Их проводят специальные группы в сопровождении сотрудников полиции и пожарного надзора. Распечатываем и раздаем специальные материалы с правилами пожарной безопасности», — рассказал Гирфанов.



Также руководитель исполкома отметил, что по району ведутся работы по установке пожарных извещателей — за май планируется установить еще 2 тысячи штук.

В завершение заседания Алексей Песошин призвал руководителей ведомств и муниципальных районов республики провести детальный анализ пожаров и гибели в них людей и выработать конкретные решения, а также активизировать проведение пожарно-профилактической работы среди жителей республики.



«Два человека погибли при горении сухой травы. Такого количества пожаров из-за сжигания травы у нас никогда не было. Мы десять лет работали без лесных пожаров. В этом году впервые за столько лет сразу два лесных пожара. Таким моментам нужно уделить особое внимание», — заключил Премьер-министр.