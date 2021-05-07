В Челнах пожарные тушат шесть садовых домиков водой из Камы

Сегодня в 11.43 на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в СНТ «Кама» горят два садовых ломика.

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли сотрудники Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона. К моменту их приезда огонь охватил уже 4 садовых дома, была угроза перекидывания огня на еще два строения.

В 12.35 ранг пожара повысили до второго, пожаром охвачены шесть домов на площади 200 кв. метров. Для тушения проложена магистральная линия от Камы, работают две водовозки. Всего в борьбе с огнем задействованы 53 человека и 11 единиц техники. Пострадавших нет.