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Ру Тат
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7 мая 2021  13:50
Полина Шевчук

В Челнах пожарные тушат шесть садовых домиков водой из Камы

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Сегодня в 11.43 на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в СНТ «Кама» горят два садовых ломика.

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли сотрудники Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона. К моменту их приезда огонь охватил уже 4 садовых дома, была угроза перекидывания огня на еще два строения.

В 12.35 ранг пожара повысили до второго, пожаром охвачены шесть домов на площади 200 кв. метров. Для тушения проложена магистральная линия от Камы, работают две водовозки. Всего в борьбе с огнем задействованы 53 человека и 11 единиц техники. Пострадавших нет.

МЧС РТ пожар в снт пожар
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