В этом году в водоемах Татарстана утонули семь человек

С начала года в водоемах республики утонули семь человек. Об этом на заседании КЧС в Кабмине РТ сообщил глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин.

Он заявил, что шестеро погибших – рыбаки. Накануне в Кукморском районе произошел первый случай, когда человек погиб во время купания.

«Температура установилась очень жаркая, но вода все такая же холодная. Уважаемые коллеги, я прошу обратить на это особое внимание. Скоро начинаются летние каникулы, школьники поедут в детские лагеря», – обратился к комиссии Хабибуллин,

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане выросло количество пожаров по сравнению с прошлым годом.