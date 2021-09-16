Объединим городские и вахтовые перевозки: Метшин о новой системе транспорта Нижнекамска

В Нижнекамске разрабатывают обновленную модель системы общественного транспорта. В ее основу ляжет совмещение городских и вахтовых перевозок. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» сообщил глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин.

Он отметил, что сейчас тема городского общественного транспорта является для нижнекамцев одной из самых обсуждаемых. Текущий автотранспортный парк не соответствует запросам жителей.

«Мы слышим недовольство людей. Это касается как интервалов движения, так и качества подвижного состава», — пояснил Метшин.

По словам мэра Нижнекамска, итогом длительных обсуждений с отраслевыми экспертами стала новая модель общественного транспорта. Сейчас проект находится на заключительном этапе.

«Она (новая модель — прим. Т-и) объединит вахтовые и городские перевозки. <…> Мы намерены принципиально решить этот вопрос, чтобы он больше не был проблемой. Обеспечим нормальный интервал подачи транспорта, современный подвижной состав и необходимое сервисное обслуживание — для этого уже создан центр диспетчеризации. То есть большой объем предварительных работ уже выполнен», — резюмировал Айдар Метшин.