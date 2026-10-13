Татарстан запустит трехлетнюю программу ремонта трамвайной инфраструктуры

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Трехлетнюю программу ремонта трамвайной инфраструктуры запустят в Татарстане с 2027 года. На ее реализацию планируют выделять по 5 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, передают «Казанские ведомости».

Средства распределят между тремя крупнейшими городами с трамвайным сообщением. Казань будет получать по 3 млрд рублей в год, Набережные Челны и Нижнекамск – по 1 млрд рублей каждый.

Решение о запуске программы приняли в конце сентября, поэтому расходы на нее пока не включили в проект бюджета республики.

Кроме того, Татарстан планирует ежегодно направлять по 1 млрд рублей на обновление трамвайного парка. До конца 2026 года в республику должны поставить 22 трамвайных вагона белорусского производства.