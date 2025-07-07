Батыры Московского Сабантуя передали свои призы бойцам СВО

Фото: avtonomiya.tatar

Победители в состязаниях по борьбе корэш, которые прошли в рамках Московского Сабантуя, по традиции организованного в музее-заповеднике «Коломенское», передали полученные ими призы, мотоциклы, участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба автономии татар Москвы.

«Передаю свой приз тем, кто находится на передовой на СВО. Уверен, эти мотоциклы ребятам на фронте будут нужнее, чем нам. Мы победили, победите и вы», – заявил, получив награду, чемпион Московского Сабантуя Эмиль Незаметдинов.

Аналогичным образом поступили Тамерлан Керефов (победитель в весовой категории до 75 килограммов) и Артур Зулькарнаев (весовая категория до 85 килограммов). Они тоже передали подаренные им мотоциклы бойцам.

Фото: avtonomiya.tatar

«Мы с ребятами посовещались, и пришла идея отправить эти мотоциклы в зону СВО, чтобы поддержать бойцов и разделить этот праздник вместе с ними», – пояснил один из спортсменов.

Глава Татарской национально-культурной автономии Москвы и председатель оргкомитета Московского Сабантуя Фарит Фарисов с похвалой отозвался о решении борцов.

«Я горжусь тем, что борцы на нашем Сабантуе приняли такое решение. Их посыл «батырам от батыров – верность за верность» должен звучать в сердце каждого россиянина. Ведь мы едины, неразделимы и поэтому никогда и никем непобедимы», – выразил уверенность общественник.

Фото: avtonomiya.tatar

В этом году Московский сабантуй в музее-заповеднике «Коломенское» был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. На площадках праздника работала выставка «Аллея героев» о героях войны и участниках спецоперации. Желающие могли написать письма бойцам или поучаствовать в плетении маскировочных сетей. Посетители с интересом осматривали экспозицию ДОСААФ, где были представлены дроны, образцы вооружения, военная техника и макеты парашютов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.