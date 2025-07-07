От Якутии до Москвы: Радик Салахов завоевал Кубок мира по корэш на Сабантуе в Коломенском

Житель Набережных Челнов Радик Салахов стал победителем Кубка мира по национальной борьбе корэш, финальные поединки которого прошли в Москве на Сабантуе, традиционно организованном в музее-заповеднике «Коломенское». С победой на аппаратном совещании борца поздравил мэр Наиль Магдеев.

По словам спикера, в состязаниях приняли участие около 150 сильнейших борцов из разных стран и регионов, а главным призом турнира стал автомобиль – именно его завоевал Салахов, выступая в абсолютной весовой категории.

Ранее Радик уже становился героем спортивных новостей: он выиграл автомобиль и живого оленя, став абсолютным батыром на Федеральном Сабантуе в Якутии. Тогда животное он оставил местным жителям в подарок. Также борец одержал победу на «Изге Болгар Жыены», где был признан лучшим среди участников турнира.

«Наш борец оказался сильнейшим среди лучших – среди участников из полутора десятков стран», – отметил Магдеев.

Кубок мира по корэш стал частью большого праздника – Московского Сабантуя, который ежегодно организуется по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Более 250 тыс. гостей и жителей столицы стали участниками яркого праздника в музее-заповеднике «Коломенское». Ответственность за организацию мероприятия уже более десяти лет несут Набережные Челны совместно с коллегами из Башкортостана.

«Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в проведение праздника: наши муниципальные предприятия, учреждения культуры, спорта, общепита. Все сработали слаженно и достойно», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Подробнее о Сабантуе в столице России читайте в статье «Праздник стал любимым для москвичей»: в столице России масштабно отметили Сабантуй.