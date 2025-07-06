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На главную ТИ-Спорт 6 июля 2025 15:17

В Москве прошли финальные поединки Кубка мира по корэш

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В Москве прошли финальные поединки Кубка мира по корэш
Фото: koresh-wrestling.org

5 июля в Москве состоялись заключительные поединки и торжественные мероприятия Кубка мира по корэш и кыргыз курош в рамках Московского сабантуя.

В первенстве участвовало около 150 спортсменов из 17 стран, которые боролись в двух видах борьбы: за 11 комплектов наград в корэш и 6 комплектов наград в кыргыз курош. За соревнованиями наблюдали более 250 тысяч гостей.

Также в мероприятиях приняли участие:

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин,

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников,

Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин,

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев,

Председатель Государственного собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев,

Председатель оргкомитета Кубка мира Равиль Ногуманов,

Председатель автономии татар города Москвы Фарит Фарисов,

Председатель РФСО «Спартак» Андрей Слушаев.

В финале абсолютной весовой категории среди тяжеловесов решалась судьба главного приза Кубка мира по корэш –автомобиля от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. В этом поединке Радик Салахов победил Мансура Юлтимирова.

Напомним, что поясная борьба корэш – это признанный официальным видом спорта древний стиль единоборства с многовековой историей. Его суть заключается в том, чтобы, используя разрешенные приемы, уложить соперника на спину на ковер.

#борьба корэш #спорт #сабантуй
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