Фарид Мухаметшин на Сабантуе в Коломенском: Борьба корэш объединяет народы

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» в рамках празднования Сабантуя прошли финальные поединки Кубка мира по татарской национальной борьбе корэш и кыргызской борьбе курош. Финалистов соревнований поприветствовал Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Сабантуй всегда собирает большое количество гостей, друзей и родственников, тем самым объединяя наш многонациональный народ. Национальная борьба корэш всегда была обязательным и самым любимым видом спорта на празднике плуга», – отметил глава парламента Татарстана, пожелав спортсменам честной борьбы и достойных побед.

В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 17 стран. Предварительный этап прошел на площадке Московского средне-специального училища олимпийского резерва №1 Москомспорта. В финале были разыграны 11 комплектов наград в борьбе корэш и пять – в кыргыз курош.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Участниками стали чемпионы мира и победители Всемирных игр кочевников, а также представители других видов единоборств. Совместные соревнования проводятся в рамках подписанного меморандума между Международной федерацией корэш и Международной федерацией кыргыз курош.

Обе борьбы имеют древние традиции и уже давно признаны на международной арене. Сегодня татарская борьба корэш развивается более чем в 50 регионах России и представлена в 40 странах мира. Соревнования по корэш входят в программы крупных международных спортивных мероприятий, включая Всемирную универсиаду, Игры стран СНГ, Всемирные игры кочевников, международные игры TAFISA и Игры стран БРИКС.