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Общество 5 июля 2025 19:00

«Праздник стал любимым для москвичей»: в столице России масштабно отметили Сабантуй

В Москве отпраздновали самый массовый праздник плуга

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Сотни тысяч гостей приняли участие в праздновании Сабантуя в Москве. В 2025-м событие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Посетителей встречали национальными угощениями, звучали народные песни, проходили игры, концерты и мастер-классы по управлению дронами. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».

«Праздник стал любимым для москвичей»: в столице России масштабно отметили Сабантуй
Фото: gossov.tatarstan.ru

«Такой единый народ никогда не победить»

Традиция проведения Сабантуя в Москве берет начало 12 августа 1934 года. До 1940 года праздник регулярно проходил в Нескучном саду. После долгого перерыва его снова начали отмечать в 1989-м, а с 2011 года праздник обрел постоянную прописку в Музее-заповеднике «Коломенское».

В этом году Сабантуй проходит в столице в 37-й раз. Ежегодно праздник собирает более 200 тысяч гостей и занимает площадь около 45 тыс. квадратных метров. В 2025-м организаторы ждут не меньшее количество гостей.

Организаторами выступают правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана при поддержке федеральных ведомств. В празднике из числа официальных лиц приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, и.о. руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие.

От имени мэра Москвы Сергея Собянина с праздником всех гостей поздравил Иван Петров. Далее Фарид Мухаметшин поприветствовал москвичей и гостей столицы.

«Сабантуй – праздник, пришедший к нам из глубины веков. Важно, что мы сохранили его и передаем из поколения в поколение. Издавна Сабантуй был символом уважения к сельским труженикам. В Татарстане в мире и согласии живут представители 175 национальностей – вместе мы отмечаем праздники и работаем. Такой единый народ никогда победить», – отметил спикер парламента.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Темы года: Память, доблесть, единство

Фарид Мухаметшин также передал слова приветствия от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Яркий и радушный Сабантуй отражает многоцветье татарской культуры, объединяет соотечественников по всему миру. Собираясь вместе, мы чтим наследие предков и передаем любовь к традициям молодому поколению. Где бы ни жили татары, майдан Сабантуя становится местом притяжения тысяч людей и символом единства», – говорится в обращении.

В 2025 году акценты Сабантуя обращены к памяти и мужеству. На патриотических площадках работали выставки, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО.

Гости мероприятий активно участвовали в акциях поддержки бойцов: писали письма, плели маскировочные сети. Большой интерес вызывала экспозиция ДОСААФ – здесь были представлены образцы оружия, техника, макеты для сборки парашютов.

Под руководством инструкторов и ветеранов прошли мастер-классы по управлению дронами.

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Не первый год с большим удовольствием я приезжаю на Московский Сабантуй. С каждым годом все больше гостей и интереснее программа. Сегодня среди гостей много Героев спецоперации, и мы благодарны им за их мужество, которое приближает нашу Победу», – поделился впечатлениями Председатель Госсовета РТ.

Делая совместное фото на память с участниками СВО и гостями Сабантуя, Фарид Мухаметшин с улыбкой попросил: «Давайте сабантуйскую улыбку – на все 32 зуба!»

Фото: gossov.tatarstan.ru

Медаль для певицы Алсу

На Сабантуе состоялась церемония вручения государственных наград. Одной из награжденных стала известная певица Алсу. Артистка была удостоена медали «100 лет ТАССР» за значительный вклад в сохранение и развитие культурного и духовного наследия Республики Татарстан. Награду вручил Фарид Мухаметшин.

Алсу – заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана и Башкортостана – поблагодарила за оказанную честь.

«Огромное спасибо за такую высокую оценку моей деятельности. Какое счастье находиться сегодня в любимом городе и представлять свои две родные республики – Татарстан и Башкортостан. Я очень горжусь своим происхождением и счастлива поздравить всех с замечательным праздником», – сказала она.

В завершение Алсу пожелала участникам Сабантуя мирного неба, счастья, здоровья и отличного настроения.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Борьба корэш объединяет народы

Неотъемлемой частью Сабантуя стали финальные поединки Кубка мира по татарской национальной борьбе корэш и кыргызской борьбе курош. Мухаметшин обратился к финалистам соревнований.

«Сабантуй всегда собирает большое количество гостей, друзей и родственников, тем самым объединяя наш многонациональный народ. Национальная борьба корэш всегда была обязательным и самым любимым видом спорта на празднике плуга», – отметил глава парламента Татарстана, пожелав спортсменам честной борьбы и достойных побед.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 17 стран. Предварительный этап прошел на площадке Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1 Москомспорта. В финале были разыграны 11 комплектов наград в борьбе корэш и 5 – в кыргыз курош.

Участниками стали чемпионы мира и победители Всемирных игр кочевников, а также представители других видов единоборств. Совместные соревнования проводятся в рамках подписанного меморандума между Международной федерацией корэш и Международной федерацией кыргыз курош.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Деревни, игры и вкус Татарстана

На территории парка воссоздали башкирскую и татарскую деревни. Татарское подворье было стилизовано под времена начала XIX века: в домах были утварь и предметы быта – все аутентичные, привезенные из Татарстана. Гостей угощали кумысом и баурсаками, проводили традиционные игры, рассказывали народные сказки и знакомили с татарским языком и ремеслами.

Татарстан на Московском Сабантуе традиционно представляет делегация из Набережных Челнов во главе с мэром Наилем Магдеевым. В этом году из Автограда прибыло около 300 человек, включая артистов, спортсменов и техническую команду.

Фото: gossov.tatarstan.ru

«От имени полумиллионного Автограда хочу выразить искренние слова благодарности мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за возможность провести наш национальный праздник на одной из лучших площадок столицы – в Музее-заповеднике «Коломенское». Спасибо москвичам за дружбу, за поддержку, за теплый прием», – сказал Магдеев.

На гастрономических улицах гости угощались чак-чаком, эчпочмаками, кыстыбыями и другими блюдами.

Особое внимание гостей привлекла татарская сыровяленая колбаса из конины – казы (казылык). Как рассказала продавец Эльмира Мифтакова, гостям предложили и традиционную, и необычную варено-копченую версию блюда. «Это кусковое конское мясо с жиром, специями, чесноком, солью и перцем – всё по традиционному рецепту, но в новой технологии», – пояснила она.

Также на фестивале можно было продегустировать свежевыжатые масла. Маслодел Эдуард Юрченко представил линейку растительных масел, в том числе из семян льна, тыквы, кунжута и черного тмина.

«Это натуральный продукт, в котором сохранилась вся польза семян, выращенных на российских полях», – отметил он.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Детский Сабантуй, «Улицы добрых соседей» и зона знакомств для создания семьи

Кухня народов мира соседствовала с национальными шатрами «Улицы добрых соседей», где каждый народ мог рассказать о своей культуре, языке и традициях.

На Сабантуе также работала особая площадка – зона знакомств, направленная на объединение молодых людей и создание новых крепких связей. Здесь прошли командные игры, соревнования, творческий мастер-класс «Уют в доме», а также молодежный квест «Сабантуй». Гостей угощали татарским чаем и восточными сладостями.

Для детей организовали отдельную площадку – Детский Сабантуй. Здесь они катались на каруселях, участвовали в мастер-классах, слушали народные сказки.

Образовательное пространство от Духовного управления мусульман Москвы было посвящено семейным ценностям – послушать лектории могли все желающие. Свою площадку на Сабантуе развернул и телеканал «МИР»: здесь участники праздника погрузились в атмосферу мастер-классов, викторин, примерили национальные костюмы в фотозоне и послушали выступления артистов.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Концерт под открытым небом и ночной Сабантуй

Праздник на майдане продолжился концертом с участием звезд татарской и башкирской эстрады, а также известных мастеров сцены.

Перед зрителями выступили оркестр «Бишбармак», заслуженные артисты Республики Башкортостан Гаяз Гаетбаев и Айгуль Асадуллина, ансамбль танца «Татарстан», заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов, народная артистка Республики Татарстан Наиля Фатехова, а также Айдар Ракипов, Гузалия и другие любимые исполнители.

Специальными гостями Московского Сабантуя стали заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев и мультиинструменталист Зайнетдин.

Программа праздника охватила весь день и продолжится ночью. С 22 часов гостей ждет «Ночной Сабантуй» – молодежное пространство без алкоголя и западной поп-культуры, с акцентом на музыку, живое общение и уважение к традициям.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников высказал благодарность руководству Татарстана и Башкортостана за ежегодную организацию Московского Сабантуя.

«По доброй традиции Коломенское сегодня принимает этот замечательный национальный праздник, который стал любимым для всех москвичей. На таких праздниках мы узнаем больше о своих друзьях и соседях, представителях разных национальностей», – заметил спикер Мосгордумы.

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