«Праздник стал любимым для москвичей»: в столице России масштабно отметили Сабантуй

Сотни тысяч гостей приняли участие в праздновании Сабантуя в Москве. В 2025-м событие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Посетителей встречали национальными угощениями, звучали народные песни, проходили игры, концерты и мастер-классы по управлению дронами. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: gossov.tatarstan.ru

«Такой единый народ никогда не победить»

Традиция проведения Сабантуя в Москве берет начало 12 августа 1934 года. До 1940 года праздник регулярно проходил в Нескучном саду. После долгого перерыва его снова начали отмечать в 1989-м, а с 2011 года праздник обрел постоянную прописку в Музее-заповеднике «Коломенское».

В этом году Сабантуй проходит в столице в 37-й раз. Ежегодно праздник собирает более 200 тысяч гостей и занимает площадь около 45 тыс. квадратных метров. В 2025-м организаторы ждут не меньшее количество гостей.

Организаторами выступают правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана при поддержке федеральных ведомств. В празднике из числа официальных лиц приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, и.о. руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие.

От имени мэра Москвы Сергея Собянина с праздником всех гостей поздравил Иван Петров. Далее Фарид Мухаметшин поприветствовал москвичей и гостей столицы.

«Сабантуй – праздник, пришедший к нам из глубины веков. Важно, что мы сохранили его и передаем из поколения в поколение. Издавна Сабантуй был символом уважения к сельским труженикам. В Татарстане в мире и согласии живут представители 175 национальностей – вместе мы отмечаем праздники и работаем. Такой единый народ никогда победить», – отметил спикер парламента.

Темы года: Память, доблесть, единство

Фарид Мухаметшин также передал слова приветствия от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Яркий и радушный Сабантуй отражает многоцветье татарской культуры, объединяет соотечественников по всему миру. Собираясь вместе, мы чтим наследие предков и передаем любовь к традициям молодому поколению. Где бы ни жили татары, майдан Сабантуя становится местом притяжения тысяч людей и символом единства», – говорится в обращении.

В 2025 году акценты Сабантуя обращены к памяти и мужеству. На патриотических площадках работали выставки, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО.

Гости мероприятий активно участвовали в акциях поддержки бойцов: писали письма, плели маскировочные сети. Большой интерес вызывала экспозиция ДОСААФ – здесь были представлены образцы оружия, техника, макеты для сборки парашютов.

Под руководством инструкторов и ветеранов прошли мастер-классы по управлению дронами.

«Не первый год с большим удовольствием я приезжаю на Московский Сабантуй. С каждым годом все больше гостей и интереснее программа. Сегодня среди гостей много Героев спецоперации, и мы благодарны им за их мужество, которое приближает нашу Победу», – поделился впечатлениями Председатель Госсовета РТ.

Делая совместное фото на память с участниками СВО и гостями Сабантуя, Фарид Мухаметшин с улыбкой попросил: «Давайте сабантуйскую улыбку – на все 32 зуба!»

Медаль для певицы Алсу

На Сабантуе состоялась церемония вручения государственных наград. Одной из награжденных стала известная певица Алсу. Артистка была удостоена медали «100 лет ТАССР» за значительный вклад в сохранение и развитие культурного и духовного наследия Республики Татарстан. Награду вручил Фарид Мухаметшин.

Алсу – заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана и Башкортостана – поблагодарила за оказанную честь.

«Огромное спасибо за такую высокую оценку моей деятельности. Какое счастье находиться сегодня в любимом городе и представлять свои две родные республики – Татарстан и Башкортостан. Я очень горжусь своим происхождением и счастлива поздравить всех с замечательным праздником», – сказала она.

В завершение Алсу пожелала участникам Сабантуя мирного неба, счастья, здоровья и отличного настроения.

Борьба корэш объединяет народы

Неотъемлемой частью Сабантуя стали финальные поединки Кубка мира по татарской национальной борьбе корэш и кыргызской борьбе курош. Мухаметшин обратился к финалистам соревнований.

«Сабантуй всегда собирает большое количество гостей, друзей и родственников, тем самым объединяя наш многонациональный народ. Национальная борьба корэш всегда была обязательным и самым любимым видом спорта на празднике плуга», – отметил глава парламента Татарстана, пожелав спортсменам честной борьбы и достойных побед.

В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 17 стран. Предварительный этап прошел на площадке Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1 Москомспорта. В финале были разыграны 11 комплектов наград в борьбе корэш и 5 – в кыргыз курош.

Участниками стали чемпионы мира и победители Всемирных игр кочевников, а также представители других видов единоборств. Совместные соревнования проводятся в рамках подписанного меморандума между Международной федерацией корэш и Международной федерацией кыргыз курош.

Деревни, игры и вкус Татарстана

На территории парка воссоздали башкирскую и татарскую деревни. Татарское подворье было стилизовано под времена начала XIX века: в домах были утварь и предметы быта – все аутентичные, привезенные из Татарстана. Гостей угощали кумысом и баурсаками, проводили традиционные игры, рассказывали народные сказки и знакомили с татарским языком и ремеслами.

Татарстан на Московском Сабантуе традиционно представляет делегация из Набережных Челнов во главе с мэром Наилем Магдеевым. В этом году из Автограда прибыло около 300 человек, включая артистов, спортсменов и техническую команду.

«От имени полумиллионного Автограда хочу выразить искренние слова благодарности мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за возможность провести наш национальный праздник на одной из лучших площадок столицы – в Музее-заповеднике «Коломенское». Спасибо москвичам за дружбу, за поддержку, за теплый прием», – сказал Магдеев.

На гастрономических улицах гости угощались чак-чаком, эчпочмаками, кыстыбыями и другими блюдами.

Особое внимание гостей привлекла татарская сыровяленая колбаса из конины – казы (казылык). Как рассказала продавец Эльмира Мифтакова, гостям предложили и традиционную, и необычную варено-копченую версию блюда. «Это кусковое конское мясо с жиром, специями, чесноком, солью и перцем – всё по традиционному рецепту, но в новой технологии», – пояснила она.

Также на фестивале можно было продегустировать свежевыжатые масла. Маслодел Эдуард Юрченко представил линейку растительных масел, в том числе из семян льна, тыквы, кунжута и черного тмина.

«Это натуральный продукт, в котором сохранилась вся польза семян, выращенных на российских полях», – отметил он.

Детский Сабантуй, «Улицы добрых соседей» и зона знакомств для создания семьи

Кухня народов мира соседствовала с национальными шатрами «Улицы добрых соседей», где каждый народ мог рассказать о своей культуре, языке и традициях.

На Сабантуе также работала особая площадка – зона знакомств, направленная на объединение молодых людей и создание новых крепких связей. Здесь прошли командные игры, соревнования, творческий мастер-класс «Уют в доме», а также молодежный квест «Сабантуй». Гостей угощали татарским чаем и восточными сладостями.

Для детей организовали отдельную площадку – Детский Сабантуй. Здесь они катались на каруселях, участвовали в мастер-классах, слушали народные сказки.

Образовательное пространство от Духовного управления мусульман Москвы было посвящено семейным ценностям – послушать лектории могли все желающие. Свою площадку на Сабантуе развернул и телеканал «МИР»: здесь участники праздника погрузились в атмосферу мастер-классов, викторин, примерили национальные костюмы в фотозоне и послушали выступления артистов.

Концерт под открытым небом и ночной Сабантуй

Праздник на майдане продолжился концертом с участием звезд татарской и башкирской эстрады, а также известных мастеров сцены.

Перед зрителями выступили оркестр «Бишбармак», заслуженные артисты Республики Башкортостан Гаяз Гаетбаев и Айгуль Асадуллина, ансамбль танца «Татарстан», заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов, народная артистка Республики Татарстан Наиля Фатехова, а также Айдар Ракипов, Гузалия и другие любимые исполнители.

Специальными гостями Московского Сабантуя стали заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев и мультиинструменталист Зайнетдин.

Программа праздника охватила весь день и продолжится ночью. С 22 часов гостей ждет «Ночной Сабантуй» – молодежное пространство без алкоголя и западной поп-культуры, с акцентом на музыку, живое общение и уважение к традициям.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников высказал благодарность руководству Татарстана и Башкортостана за ежегодную организацию Московского Сабантуя.

«По доброй традиции Коломенское сегодня принимает этот замечательный национальный праздник, который стал любимым для всех москвичей. На таких праздниках мы узнаем больше о своих друзьях и соседях, представителях разных национальностей», – заметил спикер Мосгордумы.