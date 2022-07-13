Командир дислоцированной в Волгограде дивизии погиб на Украине

Командир дислоцированной в Волгограде 20-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Алексей Горобец погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает местное издание «Блокнот Волгоград».

Информацию о смерти полковника изданию подтвердила его супруга. По имеющимся у издания данным, для подтверждения личности погибшего офицера потребовался тест ДНК.

О гибели командира дивизии рассказали и в региональном отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», отмечает Lenta.ru.

20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия ведет свою историю от 3-го механизированного корпуса Красной армии, сформированного в 1942 году. С 2009 года преобразована в бригаду, в конце 2021-го вновь развернута в дивизию. Сейчас входит в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.