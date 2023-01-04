Пушилин: Путин решил наградить военных, спасавших сослуживцев в Макеевке

Президент РФ Владимир Путин принял решение наградить шестерых военнослужащих, спасавших сослуживцев после ракетного удара по пункту дислокации в городе Макеевке. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин (видео опубликовано в Telegram-канале военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo).

«Когда прилетели [снаряды из РСЗО] HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей. Насколько я понимаю, Президентом уже принято решение о награждении шести человек, это по ком есть информация», — сообщил Пушилин во время посещения больницы, где находятся раненые военные.

«Сейчас Минобороны собирает информацию, чтобы было представление на награждение», — уточнил врио руководителя ДНР.

До этого Денис Пушилин уже заявлял о героизме, проявленном мобилизованными в Макеевке. «<…> могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество!» — подчеркивал он.

В новогоднюю ночь украинские силы нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевке в Донбассе. Министерство обороны РФ 2 января подтвердило гибель 63 бойцов. Позднее военное ведомство заявило, что в ходе разбора завалов количество погибших выросло до 89.

Основной причиной удара Минобороны назвало использование военными мобильных телефонов. В ведомстве утверждают, что именно это позволило «запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».