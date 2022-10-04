ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту, три ракеты попали в цель

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Антоновский мост через Днепр под Херсоном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«<…> в 16.40 <…> киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста, по предварительной информации, пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

РСЗО М142 HIMARS и M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS ракеты на расстояние до 84 километров. Украинская сторона неоднократно применяла их для обстрелов Антоновского моста и других переправ через Днепр.

При этом ранее поставлявшиеся украинской стороне реактивные снаряды предназначались для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры. Часть снарядов из новых поставок используется для уничтожения живой силы — у них боевая часть начинена 182 тыс. вольфрамовых шариков.