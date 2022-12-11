Число пострадавших при ударе из HIMARS по Мелитополю увеличилось до десяти

Количество пострадавших при ракетном ударе из реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю увеличилось до десяти. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, двое погибших, 10 пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

«Полностью разрушена база отдыха <…> На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов», — уточнил Балицкий, заверив, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

По словам чиновника, обстрел окраины Мелитополя произошел в 21.00. Две ракеты из РСЗО HIMARS сбила система ПВО, четыре поразили цели.

Ранее об обстреле гостиничного комплекса «Привал охотника» сообщил член Главного совета администрации российской Запорожской области Владимир Рогов.