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Ру Тат
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Политика
11 декабря 2022  01:07

Число пострадавших при ударе из HIMARS по Мелитополю увеличилось до десяти

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Количество пострадавших при ракетном ударе из реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю увеличилось до десяти. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, двое погибших, 10 пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

«Полностью разрушена база отдыха <…> На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов», — уточнил Балицкий, заверив, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

По словам чиновника, обстрел окраины Мелитополя произошел в 21.00. Две ракеты из РСЗО HIMARS сбила система ПВО, четыре поразили цели. 

Ранее об обстреле гостиничного комплекса «Привал охотника» сообщил член Главного совета администрации российской Запорожской области Владимир Рогов.

Американские РСЗО М142 HIMARS и более старые M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS снаряды GMLRS на расстояние до 84 километров. Украинские войска не раз применяли их для обстрелов мостовкомандных пунктов, складов боеприпасов и военных колонн.
#спецоперация на Украине
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