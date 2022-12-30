Bloomberg: США рассматривают возможность передачи Киеву БМП Bradley

Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает возможность отправки боевых машин пехоты M2 Bradley на Украину в рамках дополнительного пакета военной помощи. Об этом со ссылкой на осведомленных лиц сообщает агентство Bloomberg.

По словам одного из собеседников издания, окончательное решение еще не принято. К тому же, уточнили источники, не ясно, когда БМП в случае их передачи могут быть введены в строй.

Анонимный представитель американской администрации пояснил, что пока в связи с этой ситуацией нечего объявлять или анонсировать, но США постоянно взаимодействуют с Украиной по вопросу поставок оружия.

Бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан заметил, что машины Bradley обеспечат значительное увеличение боеспособности украинских сил, потому что эта машина — «по сути, легкий танк».

В свою очередь отставной генерал Дэвид Перкинс, сославшись на собственный боевой опыт, полученный в Ираке, назвал Bradley «более чем достойным соперником» для российских боевых машин пехоты и танков Т-72.

БМП M2 Bradley производятся с 1980 года, их выпускает британская корпорация BAE Systems Plc. Машина вооружена 25-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом калибра 7,62 миллиметра и противотанковым реактивным комплексом TOW. Экипаж — три человека, десант — шесть или семь человек.



Состоит на вооружении армий Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Греции, Хорватии и Ливана. По состоянию на 2018 год 2800 машин, некоторые из которых устарели, находились на хранении в США.