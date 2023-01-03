NYT: Удар по Макеевке подтвердил изменение тактики Украины

Вооруженные силы Украины изменили тактику применения полученных от Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня HIMARS. На это обратил внимание американский военный аналитик Майкл Кофман, пишет газета The New York Times.

«В последние недели Киев перешел от использования ракетных систем американского производства для поражения складов боеприпасов и линий снабжения к ударам по казармам и другим местам скопления войск», — заметил директор программы российских исследований в Центре военно-морского анализа (CNA).

По словам Кофмана, появление большого числа мобилизованных на передовой «явно сделало их уязвимыми для ударов». Вместе с тем, по его мнению, последние удары HIMARS оказывают меньшее влияние на ход боевых действий, чем летом, когда они впервые начали применяться в этом конфликте.

Накануне, 2 января, Министерство обороны РФ подтвердило, что в новогоднюю ночь украинские силы четырьмя ракетами, запущенными из РСЗО HIMARS, поразили место временной дислокации российских войск в городе Макеевка. По данным ведомства, погибли 63 российских военнослужащих. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что среди погибших и раненых есть мобилизованные из возглавляемого им региона.

Американские РСЗО М142 HIMARS и более старые M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS снаряды GMLRS на расстояние до 84 километров. Украинские войска не раз применяли их для обстрелов мостов, командных пунктов, складов боеприпасов, военных колонн и мест дислокации.