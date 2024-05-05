Журналист Зарубин показал обновленный лимузин Aurus

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рестайлинговую версию президентского лимузина Aurus впервые показали публике. Кадры из программы «Москва. Кремль. Путин» с машиной, которая будет использоваться во время инаугурации главы государства 7 мая, опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Это совершенно новый облик автомобиля, современный, модный и дерзкий. <...> Мы поменяли переднюю часть, маску полностью <...>. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья», — пояснил генеральный директор ФГУП «НАМИ», крупнейшего акционера Aurus, Федор Назаров.

«Как и первый автомобиль, так и второй — полностью дизайн разрабатывали наши ребята, наши дизайнеры. И фары стали поуже, да… <...> Кроме просто внешнего вида, это и автомобиль более современный», — заверил он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал, что на инаугурации Президента России Владимира Путина будет представлена обновленная версия Aurus Senat.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и Денис Мантуров. В августе прошлого, 2023 года генеральный директор компании Aurus Андрей Панков заверил, что завод в Татарстане намерен расширить производство.