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Мантуров рассказал о серьезном рестайлинге Aurus в 2026 и 2030 годах
Автомобиль Aurus ждет серьезное обновление в 2026 и 2030 годах. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в передаче «Москва. Кремль. Путин», кадры из которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Следующий этап — 26-й год, когда появится более углубленная измененная конструкция самой платформы. Ну, а следующий этап — это 30-й год», — отметил вице-премьер.
«Это не привязано, на самом деле, <...> к конкретным знаковым датам. Идем по тому намеченному графику, который изначально был сформирован», — уточнил Мантуров.
В этом же эпизоде был представлен обновленный лимузин Aurus. Автомобиль будет использоваться во время инаугурации главы государства Владимира Путина 7 мая. Обновление машины ранее анонсировал тот же Денис Мантуров.
Aurus — первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и Денис Мантуров. В августе прошлого, 2023 года генеральный директор компании Aurus Андрей Панков заявил, что завод в Татарстане намерен расширить производство.
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