Путин на ВЭФ призвал ускорить создание отечественных самолетов

Работа над созданием отечественных самолетов ведется, но ее необходимо ускорить. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании X Восточного экономического форума.

«Решается это не так быстро, как бы хотелось. Но вот и «Байкал», и другие есть самолеты небольшие, которые должны прийти на смену Ан-2. Вот, все-таки эта работа идет», – заметил глава государства (цитата по РИА Новости).

«Не буду скрывать, мы так иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками, и они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов», – подчеркнул Путин.

В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров. Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, как рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, начнет удовлетворять спрос коммерческих авиакомпаний на пассажирские лайнеры Ту-214 только с 2027 года.

ЛМС-901 «Байкал» – легкий многоцелевой самолет, призванный заменить устаревший Ан-2 (разработан в 1947 году, в СССР не выпускался с 1971-го). Разработка началась осенью 2019-го, первый полет состоялся в начале 2022-го. Занимается проектом дочерняя структура АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) – «Байкал-Инжиниринг».

Запустить «Байкал» в серийное производство изначально планировалось в 2024 году. Затем сроки сдвинулись на 2025 год, а потом на 2026-й. В середине мая 2025-го вице-премьер РФ Юрий Трутнев проинформировал, что работа над проектом зашла в тупик и он будет закрыт. Однако позднее в Минпромторге заверили, что работа продолжается.

В конце мая генеральный директор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин сообщил, что стоимость «Байкала» будет сопоставима со стоимостью американского Cessna Grand Caravan (от 2,2 до 3,4 млн долларов). В конце июня УЗГА сменил главного конструктора ЛМС-901. Вместо Вадима Демина им стал Александр Силин.