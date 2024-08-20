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Политика 20 августа 2024 13:54

Алаудинов: В атаке на Курскую область участвуют военные НАТО

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Среди наемников, принимавших участие в атаке на Курскую область, есть и действующие военнослужащие из стран НАТО. Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, на курском направлении собраны все имеющиеся силы ВСУ, в частности иностранные наемники.

«Я так думаю, что среди этих иностранных наемников, надо отметить, есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО», — подчеркнул Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» в ежедневном режиме сообщает о ситуации в регионе, подвергшемся атаке со стороны ВСУ. Напомним, что в Курской области в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа на совещании с участием Президента России Владимира Путина доложил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов и что необходимо эвакуировать 180 тыс. жителей области.

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