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Алаудинов: В атаке на Курскую область участвуют военные НАТО
Среди наемников, принимавших участие в атаке на Курскую область, есть и действующие военнослужащие из стран НАТО. Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, на курском направлении собраны все имеющиеся силы ВСУ, в частности иностранные наемники.
«Я так думаю, что среди этих иностранных наемников, надо отметить, есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО», — подчеркнул Алаудинов.
Командир спецназа «Ахмат» в ежедневном режиме сообщает о ситуации в регионе, подвергшемся атаке со стороны ВСУ. Напомним, что в Курской области в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа на совещании с участием Президента России Владимира Путина доложил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов и что необходимо эвакуировать 180 тыс. жителей области.
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