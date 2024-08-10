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Режим КТО ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях
В трех приграничных регионах России - Белгородской, Брянской и Курской областях - введен режим контртеррористической операции (КТО). Такое решение принято Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) в ответ на попытки дестабилизации обстановки со стороны Украины, сообщает РИА Новости.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников санкционировал введение КТО для обеспечения безопасности населения и предотвращения возможных терактов. На территории указанных областей вступили в силу временные ограничительные меры, включающие усиленную охрану общественного порядка, возможную эвакуацию жителей, ограничения на передвижение транспорта, а также запрет на продажу алкоголя и оружия.
Режим КТО предполагает проведение специальных мероприятий по борьбе с террористическими угрозами. Ранее о введении подобных мер сообщалось в Брянской и Курской областях, о чем заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
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