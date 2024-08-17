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Алаудинов: Украинские солдаты начали активно сдаваться в плен в Курской области
Солдаты ВСУ в Курской области начали активно сдаваться в плен. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова.
Генерал-майон отметил, что «Ахмат» и смежные подразделения планомерно уничтожают противника на всех участках, на которых действуют и где украинские военные пытаются прорвать участок.
«На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сказал Алаудинов.
По его словам, резервы ВСУ, задействованные в нападении на Курскую область, истощаются.
Ранее сообщалось, что более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении.
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