Алаудинов: Украинские солдаты начали активно сдаваться в плен в Курской области

Солдаты ВСУ в Курской области начали активно сдаваться в плен. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова.

Генерал-майон отметил, что «Ахмат» и смежные подразделения планомерно уничтожают противника на всех участках, на которых действуют и где украинские военные пытаются прорвать участок.

«На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сказал Алаудинов.

По его словам, резервы ВСУ, задействованные в нападении на Курскую область, истощаются.

Ранее сообщалось, что более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении.