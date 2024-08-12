Смирнов: ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, судьба 2000 жителей неизвестна

Под контролем Вооруженных сил Украины находятся 28 населенных пунктов в Курской области, в которых проживают порядка 2 тысяч человек. Судьба местных жителей на этих территориях неизвестна, доложил Президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту — 40 километров <...> Кроме того, за это время в разы выросли атаки БПЛА и ракет. 194 снаряда, ракеты БПЛА в нас, в адрес области, направлено, 147 сбито», — рассказал он.

Путин спросил о социально-экономической обстановке в регионе и оказании помощи местным жителям.

По словам Смирнова, для координации действий в область прибыл генерал-полковник Евгений Никифоров. Налажено взаимодействие с силовиками.

Проводится переселение населения. Оно организовано в два этапа, охватив приграничные районы, а также два, которые граничат с атомной станцией. Из них выехали более 120 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч были вывезены волонтерами.