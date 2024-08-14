Вооруженные силы Украины рассчитывали захватить Курскую АЭС к 11 августа. После этого планировалось выдвижение ультиматума и проведение переговоров по сценарию Киева, рассказал в своем телеграм-канале о планах ВСУ командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Получили мы очень интересные материалы, весь расклад по самой операции, которая готовилась. Какими силами, что планировалось. <...> 11-го числа надо было взять АЭС „Курчатов“. Сегодня 14-е число», — заметил он.

Алуадинов подчеркнул, что почти 12 тысяч украинских солдат, брошенные на этот участок, а также техника не справились с поставленной задачей. Более того, «в топку» оказались заброшены наиболее дееспособные части ВСУ. Выбраться у них уже не получится, тем более что большая часть техники уже была уничтожена.

Таким образом, подчеркнул он, блицкриг Президента Украины Владимира Зеленского и его планы о выдвижении ультиматума России провалились. Выманить сейчас или заставить уйти российские подразделения с ряда территорий во время переговоров у него не получилось. Безрезультативны будут и попытки, предпринимаемые в Белгородской области.

«Я знал, что война должна завершиться осенью 2024 года, но не понимал, что может послужить причиной того, чтобы эти все силы каким-то образом сдались. Сейчас у меня есть четкое понимание — Бог сделал все, для того чтобы у людей снесло голову. Они все дружно собрались и бросились сюда, чтобы мы их уничтожили и таким образом завершили войну», — уверен Апти Алаудинов.