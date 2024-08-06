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СВО 6 августа 2024 20:46

Алаудинов: После атаки ВСУ на Курскую область мы выйдем на финишную прямую СВО

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При попытке прорыва на границе Курской области Вооруженные силы Украины использовали свои последние резервы. Атака была проведена с целью остановить российские войска, успешно продвигающиеся в зоне специальной военной операции, уверен командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Как бы они ни пытались что-то сделать, наверное, вы и сами понимаете, что для всего нашего фронта 11 танков и сколько-то, 20 с чем-то, машин для перевозки пехоты — ничего не решат», — заметил он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Алаудинов подчеркнул, что ситуация сложилась не критическая. Акция ВСУ была проведена с целью создать «хотя бы какой-то инфоповод» и оттянуть российские войска от линии боевого соприкосновения. Однако противник был отброшен с помощью резервов, «ресурсы» с передовой для этого не понадобились.

«А так я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, он как раз и уничтожил. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше уже нас вряд ли кто остановит», — заключил командир спецназа «Ахмат».

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#спецоперация #спецназ Ахмат
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