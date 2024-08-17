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Политика 17 августа 2024 13:18

NBC News: Командование ВСУ больше года готовило атаку на Курскую область

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Киев больше года готовил операцию, подобную проведенной в Курской области. Об обсуждениях в украинском командовании и причинах подобного шага NBC News рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

«Идея операции, подобной недавнему удару под Курском, обсуждалась уже больше года», — признал источник.

Он объяснил, что атака была предпринята, чтобы остановить продвижение ВС России на других направлениях, где ситуация для Вооруженных сил Украины складывается не лучшим образом.

Напомним, что ВСУ совершили атаку на Курскую область 6 августа. Продвижение противника было остановлено, потери, по данным на 16 августа, составили более 2,8 тысячи бойцов и 41 танк.

В связи с угрозой безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции

#Курская область #всу
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