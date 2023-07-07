Акцент на традицию: как Россия отпраздновала татарский Сабантуй в 2023 году

При организации Сабантуя-2023 планировалось сделать акцент на самобытность в плане содержания и традиционность в плане формы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан возвращается к истокам

Сезон празднования Сабантуя подходит к концу, а это значит, можно подвести предварительные итоги и оценить, действительно ли концепция традиционного татарского праздника была пересмотрена, как и обещали республиканские власти в начале 2023 года. Напомним, что при организации Сабантуя планировалось сделать акцент на самобытность в плане содержания и традиционность в плане формы.

Пожалуй, начать стоит с центральной для республики локации – Казани. В столице Татарстана Сабантуй отметили на четырех площадках – в жилых массивах Мирный и Дербышки, на озере Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань». В общей сложности их посетили около 170 тыс. человек.

Казанский Сабантуй стартовал конными скачками на ипподроме Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Праздник стартовал с одного из самых зрелищных видов состязаний — конных скачек на казанском ипподроме. Стоит отметить, что, возвращая традиции, в этом году абсолютному батыру, победителю конных скачек дарили вышитые молодыми невестками полотенца. Этот презент также достался тому, кто управлял скакуном, который пришел последним, в качестве утешительного приза.

Еще один классический элемент Сабантуя, присутствовавший в этом году, – традиционное шествие по сбору подарков для батыров. Праздничный поход начался у здания Нацмузея РТ, затем последовал к резиденции Раиса Татарстана, Национальной художественной галерее «Хазинэ» и Присутственным местам Казанского кремля. После этого конные повозки с уже накопившимися в них смартфонами, игрушками и тюбетейками отправились на улицу Баумана, где местные заведения также поделились подарками.

Классический элемент Сабантуя, присутствовавший в этом году, – традиционное шествие по сбору подарков для батыров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, невооруженным глазом был заметен уход от всевозможной развлекательной «жвачки» в сторону традиций: колоритные, аутентичные сельские подворья, построенные на казанских площадках, встречали гостей мастер-классами по разным видам ремесел и татарской кухне, а в части музыкального сопровождения был сделан упор на народные инструменты и негромкое звучание.

Изменилось и оформление праздника, ставшее более архаичным. Стоит отметить и внешний вид гостей праздника: в этом году казанцы довольно охотно откликнулись на призыв прийти на Сабантуй в национальных костюмах, так что на главную площадку в Мирном почти каждый пятый гость пришел в аутентичном облике.

В этом году казанцы довольно охотно откликнулись на призыв прийти на Сабантуй в национальных костюмах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особого внимания заслуживает театрализованный пролог «Беренче буразна», который представил гостям переосмысление и эволюцию татарского народного праздника Сабантуй, что довольно символично, с учетом той цели, которой задались организаторы в этом году.

Уклоном в традицию можно считать и некоторые фишки Сабантуя в других городах Татарстана. К примеру, в Набережных Челнах праздник был полностью «безалкогольным», а нижнекамского зрителя порадовали такими новинками, как конная игра «Кыз куу» («Догони невесту») и борьба на конях аудырыш.

Уклоном в традицию можно считать и некоторые фишки Сабантуя в других городах Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы должны сделать из Сабантуя национальное достояние»

Инициативу по пересмотру концепции празднования Сабантуя в сторону традиции и самобытности «Татар-информу» прокомментировала известный фольклорист, кандидат филологических наук Фанзиля Завгарова. По ее словам, «нам необходимо поменять угол зрения».

«Основное содержание праздника – это состязания: скачки, борьба, бой с мешками, восхождение на вертикальный или горизонтальный шест, стрельба из лука, бег на гору, битье горшка. Им нужно уделить особое внимание, поскольку Сабантуя без них не бывает», – полагает эксперт.

«Основное содержание праздника – это состязания: скачки, борьба, бой с мешками, восхождение на вертикальный или горизонтальный шест» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть еще и бои с мешками, в правилах которых даже указано как правильно держать спортивный снаряд. «Раньше это был снаряд для подготовки воинов-всадников. Какая у человека рука ведущая, так он и держит мешок – имитация оружия. Ногами ты обхватываешь бревно – корпус лошади, а левая рука вытянута вперед – держишься за уздечку. Мы все это окончательно забыли. К сожалению, бой на мешках стал развлечением для детей», – посетовала Завгарова.

Эксперт предлагает проводить Сабантуй сначала в деревнях, затем вывозить победителей на муниципальные площадки, и только потом привозить их на главную площадку в Казань, где определялся бы республиканский победитель.

К сожалению, бой на мешках стал развлечением для детей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три площадки для празднования Сабантуя в столице Татарстана, по мнению эксперта, это очень мало. Также есть вопросы к выбору дат проведения праздника: согласно традиции, они определялись в зависимости от готовности земли к посевам.

«Мы должны сделать из Сабантуя национальное достояние», – заявила собеседница «Татар-информа».

В Москве построили импровизированные деревни Татарстана и Башкортостана Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Татарские и башкирские деревни в Москве

На московской площадке празднования Сабантуя в музее-заповеднике «Коломенское» гостей встречали палатки с национальными угощениями и горячим чаем. Здесь построили импровизированные деревни Татарстана и Башкортостана, где прошли выставки декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов и украшений. Само же мероприятие открылось конной выездкой.

Параллельно на Москве-реке проходила любительская гребная регата, а батыры из России, Бангладеша, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и других стран померялись силами в национальной борьбе на поясах корэш.

Московский Сабантуй, с годами переросший из праздника тюркских народов в праздник народов Москвы, прошел в классическом, традиционном формате Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В целом можно сказать, что московский Сабантуй, с годами переросший из праздника тюркских народов в праздник народов Москвы, прошел в классическом, традиционном формате. Однако не стоит упускать из вида одну особенность: этот Сабантуй в столице России прошел под эгидой 100-летия генерала армии Махмута Гареева. По этому случаю в рамках фестиваля была представлена фотоэкспозиция о жизни выдающегося военачальника, военного теоретика и участника шести войн.

Рекорды кемеровского Сабантуя

Особым масштабом в этом году отличился федеральный Сабантуй, который отпраздновали в Кемерове 30 июня и 1 июля. Одним из главных событий первого дня стали конные скачки с участниками из разных регионов Сибири: Новосибирской, Томской, Омской областей, Алтайского края и Кузбасса.

Федеральный Сабантуй в это отпраздновали в Кемерове с особым размахом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этой площадке были представлены национальные подворья, выставка татарской культуры и национальной кухни. Дети участвовали в играх и конкурсах — беге в мешках, перетягивании каната, боях на бревне и других традиционных состязаниях.

Основные же мероприятия Сабантуя развернулись 1 июля на Московской площади Кемерова. Гостей встречали Татарское и Кузбасское подворья. К слову, деревянные постройки стали подарком для Татарской национально-культурной автономии Кемеровской области, чуть позже их установят рядом с городской мечетью.

Также на кемеровском Сабантуе было установлено сразу несколько рекордов: в ходе празднования был приготовлен самый большой шахтерский кулеш России, помимо этого, был установлен спортивный рекорд России по поднятию гирь. Не обошлось и без зрелищных поединков за звание «федерального батыра». За этот титул боролись около 150 спортсменов из Кузбасса, Татарстана, Новосибирской области, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев.

Среди Сабантуев, прошедших вне Татарстана, астраханский праздник плуга стал самым посещаемым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый волжский Праздник плуга и «сабантуйная дипломатия»

В Нижнем Новгороде пройдет первый Волжский Сабантуй, его посетят делегации из более чем 40 регионов. Его особенностью станет Межрегиональный фестиваль татарской культуры «Милли кой», который соберетл около 120 участников – творческие коллективы и солистов, выступающих в различных хореографических и вокальных жанрах.

Гости праздника смогут поближе узнать быт татарского народа — в Автозаводском парке города установят традиционный дом земледельца с лошадьми, баранами, коровами, утками и гусями. Там же можно будет изучить и национальные промыслы. Помимо этого, в день празднования Сабантуя состоится торжественная церемония закладки камня Ярмарочной мечети Нижнего Новгорода, которую проведет Духовное управление мусульман области.

Астраханский Праздник плуга в этом году выделился по-своему: среди Сабантуев, прошедших вне Татарстана, он стал самым посещаемым – в народных гуляниях поучаствовали 60 тыс. человек.

В рамках празднования Сабантуя в Малмыже глава Кировской области после встречи с Рустамом Миннихановым сообщил о решении всех территориальных споров с Татарстаном Фото: rais.tatarstan.ru

В свою очередь, Киров в этом году «подсветил» еще один важный аспект Сабантуя, помимо популяризации татарской культуры и объединения народов. Речь о так называемой «сабантуйной дипломатии», рождающейся в ходе официальных визитов татарстанских властей в разные регионы страны.

Так, в рамках празднования Сабантуя глава Кировской области Александр Соколов после встречи с Рустамом Миннихановым сообщил о решении всех территориальных споров с Татарстаном . В ходе мероприятия были подписаны два важных документа, один из которых касается установления совместных границ с Татарстаном.