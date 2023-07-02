Батыры казанского Сабантуя-2023: кто они?

В последние выходные июня Сабантуй отгремел в Казани на трех площадках – в поселках Дербышки и Мирный и на озере Лебяжье. Стоит отметить, что праздник совпал с другим важным событием – чемпионатом мира по борьбе корэш, прошедшим 24 июня в Сабинском районе, так что многие именитые борцы были вынуждены выбрать более важное для их карьеры соревнование. К слову, во всех десяти весовых категориях лучшими на мировом первенстве оказались спортсмены Татарстана.

А «Татар-информ» знакомит своих читателей с тремя борцами, завоевашими титул главного батыра в Казани.

Борцы представляют Татарстан на первенстве мира Фото: © телеграм-канал Федерации борьбы корэш

Батыр Сабантуя в Дербышках – «феноменальный» Раиль Нургалиев

Если чемпионат мира собрал более молодых спортсменов, то на площадках Казани победителями стали уже титулованные борцы, которых смело можно назвать ветеранами корэша.

Сабантуй в Дербышках, который проводится для жителей Советского района Казани, в этот день чествовал своего абсолютного батыра – им стал легендарный Раиль Нургалиев. 37-летний Раиль – самый титулованный среди борцов корэш. На ковре ему нет равных, о чем свидетельствуют многочисленные победы не только на районных или городских, но и на всероссийских Сабантуях. Среди борцов есть даже такое понятие, как «феномен Раиля Нургалиева». В мае спортсмен стал абсолютным батыром на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области. «Раиль, выше тебя только Бог и облака», – заметил тогда первый заместитель министра спорта Татарстана Халиль Шайхутдинов, вручая спортсмену его очередную награду.

Победитель на Сабантуе в Дербышках, 2023 год

Итак, кто же он, Раиль Нургалиев? Родился в селе Большие Кибя-Кози Тюлячинского района. Борьбой занимается с 8 лет. В республиканских соревнованиях выступает за команду Тюлячинского района (и несколько раз выступал за Высокогорский район). Весовая категория – 130 кг.

Заслуженный мастер спорта по национальной борьбе, мастер спорта международного класса. Многократный чемпион Татарстана, России и Европы, победитель турниров имени Мусы Джалиля. В 2014 году стал чемпионом мира по борьбе корэш. Заслуженный тренер Республики Татарстан.

Раиль Нургалиев неоднократно становился обладателем титула абсолютного батыра на федеральных Сабантуях: в 2013 году – в Тюмени, в 2017-м – в Астраханской области, в 2019-м – в Новосибирске.

Дважды абсолютный батыр Всероссийских сельских Сабантуев – в 2022 году в Мордовии и в 2023-м – в Астраханской области.

За свою карьеру спортсмен 38 раз выигрывал главный приз Сабантуя – автомобиль.

Среди борцов отличается тем, что знает поэзию и любит декламировать стихи. По памяти может прочитать стихотворения Мусы Джалиля, Фаниса Яруллина, Лейлы Давлетовой.

Батыр Сабантуя в Мирном – Лениз Абдуллин

Самый масштабный и многолюдный столичный Сабантуй прошел в поселке Мирный. Здесь на ковер вышли борцы Приволжского и Вахитовского районов, и, как и в предыдущие годы, титул абсолютного батыра завоевал знаменитый борец Лениз Абдуллин.

Батыр Камско-Устьинского района, 2023 год

Лениз родился в Камско-Устьинском районе Татарстана. С момента поступления в Казанский университет в 2002 году занимается у тренера Марата Ахмадиева. В последние годы выступает в весовой категории 130 кг.

Заслуженный мастер спорта РТ по национальной борьбе корэш. В республиканских соревнованиях представляет Вахитовский район города Казани. Многократно становился абсолютным батыром Сабантуя в своем родном районе, а также в Казани. Многократный обладатель титула чемпиона Татарстана.

Лениз Абдуллин выделяется среди борцов скромностью, естественностью и природной силой. Но в 2019 году он невольно оказался в центре скандала. Многие помнят этот случай, который произошел на первенстве Татарстана. Тогда на ковре сошлись два тяжеловеса – Абдуллин и не менее титулованный борец Радик Салихов. Болельщики заподозрили Салихова в нечестной борьбе, подняли шум, на что спортсмен ответил неприличным жестом в сторону трибун. Лениз возмутился поведением соперника. К счастью, до драки не дошло, также удалось не допустить конфликта между командами Вахитовского и Альметьевского районов, которые представляли Абдуллин и Салахов.

Лениз Абдуллин выиграл автомобиль на федеральном Сабантуе в 2019 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Батыр Сабантуя на Лебяжьем – Фирдус Зайнуллин

Сабантуй на живописном берегу озера Лебяжье собирает жителей Московского, Кировского, Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани. Борцы, представляющие свои районы, соревновались за титул абсолютного батыра, и в этом году, как и в предыдущем, сильнейшим был признан Фирдус Зайнуллин.

Победитель Сабантуя на Лебяжьем озере, 2023 год

Фирдус родился в Зеленодольском районе Татарстана. Борьбой на поясах занимается с семи лет. Наставник – Фарит Шайхутдинов. Выступает в весовой категории свыше 130 кг.

Многократный чемпион Татарстана и России по национальной борьбе корэш. В 2019 году стал чемпионом мира в абсолютной весовой категории.

В 2021 году – абсолютный батыр турнира, организованного в рамках «Изге Болгар җыены». В 2022 году стал обладателем Кубка мира. Мастер спорта международного класса.

Фирдус Зайнуллин – 10-кратный абсолютный батыр Сабантуя города Зеленодольска. В районе ему нет равных. Ежегодно призом для абсолютного батыра становится автомобиль. Сегодня Зайнуллин является также детским тренером, воспитывает новое поколение борцов.

Батыр Зеленодольского Сабантуя, 2022 год

Десять лет подряд не отдававший пальму первенства на Сабантуе Зеленодольска, в 2023 году он стал на нем вторым. В ставшем сенсацией финальном поединке непобедимого Фирдуса одолел борец из села Большие Ачасыры Айдар Ахметов. Однако уже через неделю Фирдус Зайнуллин подтвердил свой статус, став сильнейшим на Сабантуе в Казани.

Автор: Энже Габдуллина, intertat.tatar; перевод с татарского