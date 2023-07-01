Три сцены, шоу с лошадьми и регата: в Москве прошел заключительный Сабантуй

Общегородской Сабантуй прошел сегодня в столице России. В музее-заповеднике «Коломенское» собрались тысячи людей, желавших насладиться татарской музыкой, танцами, национальной кухней и неповторимой атмосферой, которая каждый год воцаряется здесь на время праздника плуга.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В парке расположились палатки с национальными угощениями и горячим чаем, детские площадки и фотозоны, а также импровизированные деревни Татарстана и Башкортостана, где состоялись выставки декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов и украшений. Автономия татар Москвы организовала в своем шатре зону отдыха и детского досуга, где ребята и их родители могли почитать книги или порисовать. Для детей также провели развивающий мастер-класс по лепке.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На Москве-реке прошла любительская гребная регата, а батыры из России, Бангладеш, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и других стран померялись силами в национальной борьбе на поясах корэш.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На территории «Коломенского» установили сразу несколько сцен, на которых выступили известные музыкальные деятели двух республик. Концертную программу открыл оперный певец, солист Большого театра Марат Гали, исполнивший патриотическую песню. Также перед гостями выступили народная артистка Татарстана Наиля Фатехова, заслуженные артисты РТ Гульдания Хайруллина, Равиль Галиев, Ильнур Гумеров, Лилия Букееваи Роза Хабибуллина, заслуженные артисты Башкортостана Рустем Шагбалов и Искандар Газизов, а также творческие танцевальные коллективы двух республик и самого города Москвы.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В торжественном открытии праздника, которое началось с конной выездки, принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Подводя итоги проведения Сабантуя, которые в этом году состоялись во многих регионах России и в зарубежных странах, он отметил, что в Москве этот праздник всегда является особенным. Дело в том, что столичный Сабантуй уже давно стал не просто татарско-башкирским торжеством, но и важным событием в жизни москвичей самых разных национальностей.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Татарский народ с гордостью несет свою историческую миссию из глубины веков, сохраняя и показывая остальным богатую культуру нашей многонациональной республики, которая чтит свою культуру, костюмы, традиции, кухню. Это все важно для многонациональной России, мы чтим всё это и ценим», — подчеркнул глава татарстанского парламента. От имени Раиса РТ Рустама Минниханова он также передал организаторам искреннюю благодарность за проведение этого праздника в сердце России и пожелал всем гостям и участникам счастья и доброго здоровья.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Сабантуй в Москве — это праздник добра и мира. Это не праздник только башкир и татар, это праздник всех народов России. Сегодня праздник проходит в память столетия Махмута Гареева. Именно благодаря таким людям, как он, мы празднуем такие юбилеи и Сабантуи, а также благодаря участникам специальной военной операции и Героям РФ, некоторые из которых также находятся сегодня здесь, с нами», — отметил глава Автономии татар Москвы и председатель оргкомитета мероприятия Фарит Фарисов.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников прочел перед гостями праздничное поздравление от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Чиновник неоднократно становился почетным гостем Сабантуя в Москве и сам содействовал его организации.

Импровизированная татарская деревня Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Это праздник, который нам дарят Татарстан и Башкортостан. Хочу от лица москвичей поблагодарить всех организаторов за подарок, который вы дарите нам каждый год. Не могу не сказать слов благодарности всей команде Республики Татарстан, Башкортостану», — передал его слова Шапошников во время церемонии открытия.

«Благодаря нашим партнерам из Москвы этот замечательный праздник проходит и в столице нашей Родины. Это помогает москвичам погрузится в татарскую культуру, а татарам, проживающим в Москве, увидеть своих земляков», — подчеркнул Премьер-министр Башкортостана Дмитрий Назаров.

Выставка народных промыслов в башкирской деревне Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В мероприятии также приняли участие мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель главы Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров и другие высокие гости.