Минкультуры РТ: В измененной концепции Сабантуя будет сделан акцент на аутентичность

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году в проведении национального праздника Сабантуй будет сделан акцент на самобытности в плане содержания и традиционности в плане формы. Разрабатывается научно-методическая основа Сабантуя. Об этом было сказано на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном Году национальных культур и традиций, который объявлен в Татарстане по решению Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Изменения в организации Сабантуев нельзя назвать ребрендингом, любому мероприятию нужны перемены, мир живет переменами. Но эти изменения не должны отнимать истинный смысл мероприятия. Раньше Сабантуй не выглядел как концерт, а проводился в формате соревнований», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«У каждого национального праздника, обряда бывают свои традиции. То, что в определенный период времени они стали однообразными, связано с преобладанием массовой культуры. Это естественно — везде так», — добавила собеседница агентства.

Фото: пресс-центр Кабинета Министров РТ

Министр также подчеркнула, что Сабантуй — это место отдыха для людей и он никогда не проходит без песен. «У нас народ просто боготворит артистов. Это тоже наша культура», — поддержал Аюпову руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Мы и раньше задумывались о Сабантуях. Неправильно было доводить их до такой степени. Гонки на квадроциклах и другие подобные состязания несвойственны Сабантую», — уточнил он.

Руководитель ВКТ подчеркнул, что главный символ Сабантуя — это борьба на поясах корэш. «Раньше батыры боролись за барашка. Сможете вы сейчас собрать сильнейших борцов ради барана? Вопрос. Мы сейчас на Сабантуях дарим абсолютному батыру машину, особенно на региональных», — пояснил Шакиров.

Фото: пресс-центр Кабинета Министров РТ

По словам представителя конгресса, не стоит забывать, что Сабантуй — это «праздник плуга», который проводится по завершению весенних полевых работ. Возвращая традиции, в этом году на Сабантуях вышитые молодыми невестками полотенца будут дарить абсолютному батыру, победителю на конных скачках, а также как утешительный приз — тому, кто управлял скакуном, который пришел последним.

На Сабантуе будет сделан акцент на аутентичность, заметила Ирада Аюпова. В организации праздника никаких революций не ожидается, просто акценты изменятся, объяснила она.

По словам организаторов, разработаны методические издания по 14 национальным играм и соревнованиям, традиционным для Сабантуя. Также проведены совещания по изменению порядка проведения этого национального праздника и трансформации его содержания для сохранения его самобытности.