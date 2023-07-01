Два рекорда, сибирские скачки и батыр из Татарстана: Кузбасс принял федеральный Сабантуй

В Кемерово два дня праздновали XXIII Федеральный и III Международный шахтерский Сабантуй

Фото: rais.tatarstan.ru

Шайхразиев спел на сцене филармонии татарскую песню «Күбәләгем»

Федеральный праздник плуга и Международный шахтерский Сабантуй проходят в течение двух дней на разных площадках города Кемерово и Кемеровской области. Накануне, 30 июня, в филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова состоялся большой концерт творческих коллективов Татарстана, Кемеровской области и других регионов России.

На открытии мероприятия гостей приветствовали первый заместитель губернатора Кузбасса — председатель Правительства Кемеровской области Илья Середюк и заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

Василь Шайхразиев: «Готовясь к Сабантую, мы стали одной большой командой, которая с каждым разом работала все лучше и лучше» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Середюк передал гостям приветствие от имени губернатора Сергея Цивилева и отметил, что Сабантуй в этом году пришелся на время празднования Курбан-байрама.

«Нам посчастливилось в этом году принять XXIII Федеральный Сабантуй. Мы готовились к этому событию три года и рады приветствовать всех вас на кузбасской земле!» — сказал он.

«Всевышний благословил провести в Кузбассе федеральный Сабантуй. Готовясь к нему, мы стали одной большой командой, которая с каждым разом работала все лучше и лучше. В Кузбассе очень много шахтеров татарской национальности. Они живут здесь в мире и согласии с другими нациями», — сказал, в свою очередь, Василь Шайхразиев и поблагодарил всех, кто пришел на праздник в национальных костюмах.

После этого вице-премьер РТ предложил гостям спеть вместе с ним популярную татарскую песню «Күбәләгем», а затем и знаменитую «Катюшу». Зрители с удовольствием присоединились к пению, а Шайхразиев выступил в роли дирижера.

Свои номера для концерта подготовили Госансамбль песни и танца РТ, Госансамбль фольклорной музыки РТ, ансамбль песни и танца «Агидель», оркестр театра им. К. Тинчурина. На сцену также вышли народные артисты РТ Алина Шарипжанова и Филюс Кагиров, заслуженные артисты РТ Артур и Эльза Исламовы, «кряшенская красавица» Татьяна Ефремова, детский ансамбль «Ак инеш» и многие другие.

Большой концерт мастеров искусств Татарстана провели в филармонии Кузбасса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победителям конных скачек вручили 1 млн рублей

Одним из главных событий федерального Сабантуя 30 июня стали конные скачки с участниками из разных регионов Сибири: Новосибирской, Томской, Омской областей, Алтайского края и Кузбасса. В деревне Кабаново Крапивинского округа состоялось 13 заездов по таким дисциплинам, как скачки верховых пород, тройки, рысь под седлом.

Победителем соревнований и обладателем 500 тыс. рублей от Правительства Кузбасса стал Петр Проценко. А победителем заезда троек был признан Николай Степанов, ему также был вручен денежный приз в размере 500 тыс. рублей.

Одним из главных событий федерального Сабантуя 30 июня стали конные скачки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для зрителей на этой площадке были представлены национальные подворья, выставка татарской культуры и национальной кухни. Дети участвовали в играх и конкурсах — беге в мешках, перетягивании каната, боях на бревне и других традиционных состязаниях.

Для тех, кто хотел приобрести сувениры, работала выставка-ярмарка изделий ручной работы из камня, кожи, керамики, кедропласта, глины, дерева, соломы от мастеров и ремесленников Кузбасса. Также состоялись мастер-классы по изготовлению сумки-шоппера в татарском стиле, женскому традиционному татарскому украшению, росписи пряника «Мой скакун».

Основные мероприятия Сабантуя развернулись 1 июля на Московской площади Кемерова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов: «Цивилев больше похож на татарина, чем я»

Основные же мероприятия Сабантуя развернулись 1 июля на Московской площади Кемерова. На праздничной площадке гостей встречали Татарское и Кузбасское подворья. На первом можно было увидеть и приобрести изделия ручной работы из кожи и меха, а также различные сувениры. На втором развернулись ярмарка-продажа изделий из бересты, керамики, щепы и мастер-классы.

На сцене выступали солисты и творческие коллективы из Кузбасса, Татарстана, Новосибирска, Красноярска, были организованы национальные игры для детей и взрослых.

Площадь посетили более 10 тысяч зрителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На площадке собрались 3 тыс. участников праздника, среди которых были делегации субъектов РФ, представители мусульманской общины Горловки (Донецкая Народная Республика), работники и ветераны угольной промышленности, лучшие творческие коллективы Кузбасса, Татарстана и Сибири. А всего площадь в этот день посетили более 10 тысяч зрителей.

Почетным гостем праздника плуга стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Приветствуя собравшихся, он подчеркнул, что Россия сильна тем, что в ней в мире и согласии проживают представители разных национальностей.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия сильна тем, что в ней в мире и согласии проживают представители разных национальностей. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мир и согласие – вот чем сильна наша страна. Здесь нет никаких разногласий. Он даже на татарина больше похож, чем я, — пошутил Минниханов, указывая на коллегу — губернатора Сергея Цивилева. — Искренне рад присутствовать здесь, благодарю за возможность посетить ваш прекрасный город».

Губернатор Кузбасса, в свою очередь, отметил, что жизнь в единстве и согласии завещана россиянам их предками: «Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, и эту ценность мы передаем нашим детям и внукам. Сабантуй — замечательный праздник дружбы, труда, любви. Мы одна дружная семья, наша Россия».

Сергей Цивилев: «Сабантуй — замечательный праздник дружбы, труда, любви» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем Сергей Цивилев и Рустам Минниханов вручили государственные награды представителям выдающихся шахтерских династий, ударникам труда и ветеранам угольной промышленности, по традиции занявшим почетные места на этом празднике.

Татарстан подарил Кузбассу Татарское подворье, изготовленное к Сабантую

Основное татарское подворье XXIII Федерального Сабантуя на Кузбассе было организовано тружениками и творческими коллективами Лениногорского района Татарстана. Деревянные постройки станут подарком для Татарской национально-культурной автономии Кемеровской области.

Рядом с мечетью Кемерова татарской автономии области выделен земельный участок. Подворья будут установлены там Фото: rais.tatarstan.ru

«Рядом с мечетью города Кемерово автономии выделен земельный участок. Подворья будут установлены там. Сегодня Рустам Минниханов и Сергей Цивилев договорились об этом», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев.

В 2021 году изготовленное специально для шахтерского Сабантуя в Кемерово подворье после праздника было установлено в музее-заповеднике «Томская писаница».

Кроме того, на открытии Сабантуя Рустам Минниханов подарил региональной татарской национально-культурной автономии микроавтобус.

Два рекорда федерального Сабантуя

Вместе с Сергеем Цивилевым Рустам Минниханов принял участие в приготовлении самого большого шахтерского кулеша в нашей стране. Глава республики приправил блюдо зеленью, а глава Кузбасса добавил в него масло — «ингредиенты, которые раскроют вкус блюда», как заметил ведущий. Готовое блюдо смогли отведать гости праздника. Также на фестивальной площади Сабантуя прошел кулинарный поединок по приготовлению блюд татарской кухни.

Вторым достижением на федеральном Сабантуе стал спортивный рекорд России по поднятию гирь. Массовый гиревой полумарафон также будет включен в Книгу рекордов России, представители которой специально приехали на праздник.

100 спортсменов из Кузбасса и других регионов поднимали гири в течение 30 минут Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В полумарафоне приняли участие 100 спортсменов из Кузбасса и других регионов. Они поднимали гири в течение 30 минут в упражнениях толчок, рывок и толчок длинным циклом.

«Машина, которую я сегодня выиграл, — девятая!»

Зрелищные поединки за звание «федерального батыра» развернулись на борцовском ковре. Здесь за титул боролись около 150 спортсменов из Кузбасса, Татарстана, Новосибирской области, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев.

Радик Салахов из Татарстана стал абсолютным батыром и обладателем автомобиля «Лада Гранта» от Рустама Минниханова. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абсолютным победителем стал борец из Татарстана Радик Салахов. Он родом из Заинского района, борьбой занимается с шести лет. Сегодня Радик выступает за Лаишевский район, имеет титулы чемпиона мира, России. В Кемерове Радик стал обладателем призового барана, 57 тыс. рублей и автомобиля «Лада Гранта» от Рустама Минниханова.

«Машина, которую я сегодня выиграл, — девятая! Борьба шла хорошо, соперники очень сильные. Желаю нашей стране мира, пусть небо будет ясным», — заявил батыр-победитель.

В церемонии награждения приняли участие глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов и Илья Середюк.

В 2024 году местом проведения Федерального Сабантуя станет Йошкар-Ола Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

XXIV Федеральный Сабантуй примет Марий Эл

В 2024 году местом проведения 24-го Федерального Сабантуя станет Йошкар-Ола. Переходящий символ события «Тулпар ат» был вручен первому заместителю Председателя Правительства Республики Марий Эл Михаилу Васютину.

«С добрым праздничным днем, уважаемые кузбассовцы, уважаемые Сергей Евгеньевич и Рустам Нургалиевич. Передаем привет от многонационального марийского народа и поздравляем вас с этим замечательным днем. К поздравлениям присоединяется глава Республики Марий Эл Юрий Викторович Зайцев», — сказал Васютин.

На территории Кемеровской области проживают 22 тыс. татар. Первый Международный шахтерский Сабантуй прошел в Кемерове 27 июня 2021 года. Он был организован в соответствии с договоренностью Сергея Цивилева и Рустама Минниханова в преддверии празднования 300-летия Кузбасса.