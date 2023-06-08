Сабантуй в Казани пройдет на четырех площадках

В Казани татарский народный праздник Сабантуй традиционно пройдет на четырех площадках: в Березовой роще жилого массива Мирный, в Березовой роще жилого массива Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжье, а также на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань». Соответствующее постановление опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов столицы Татарстана.

Районным администрациям поручено обеспечить выполнение работ по оборудованию и благоустройству мест проведения Сабантуя, организовать в местах проведения праздничных мероприятий проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, торговлю промышленными и продовольственными товарами, изделиями народных промыслов и сувенирной продукцией.

В документе также отмечено, что территории, на которых проводился Сабантуй, в течение двух дней после праздника должны быть приведены в надлежащее санитарное состояние.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в районах и столице Татарстана. В Казани праздник плуга пройдет 24 июня.