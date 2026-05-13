Айвар Саттаров о кубическом проекте Соборной мечети Казани: «Это дырявый тфилин»

Своим мнением о проекте казанской Соборной мечети от архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» и о причинах, по которым он не укладывается в парадигму традиционной татарской мечети, поделился один из создателей мечети «Кул Шариф» – доцент Института архитектуры и дизайна КГАСУ Айвар Саттаров на круглом столе в Академии наук РТ, посвященном 260-летию мечети «Аль-Марджани».

«Времена меняются. XXI век – век технологий и ИИ. Меняется среда, эстетические представления и запросы, поэтому меняется архитектура. Вместе с гражданской архитектурой культовая тоже должна идти в ногу со временем», – заметил Саттаров.

По всему миру сегодня идет активный поиск новых образов и парадигм для проектного решения культовых сооружений, далеко не только исламских. Главная задача всех этих поисков – соответствие облика религиозного сооружения духу времени.

В продолжительном докладе Саттаров представил экскурс в историю формирования современного представления об облике татарской мечети. Первая современная каменная мечеть, мечеть Марджани, – это воплощенная в камне традиционная деревянная татарская мечеть с минаретом на крыше. В начале XIX века несколько проектов мечетей разрабатывают в Москве, один из них, с минаретом над входом, был принят татарским сообществом – так сменилась парадигма.

Еще один тип татарской мечети – мечеть с минаретом в углу. Примерами таких мечетей служат Закабанная и Касимовская мечети. Закабанная мечеть в свою очередь уникальна еще и тем, что является одной из двух в мире, известных Саттарову, в стиле модерн. Вторая такая мечеть находится в Турции. Говоря о стилях, архитектор отметил, что мечеть «Аль-Марджани» построена в стиле барокко.

«С распадом советского союза мы простились с атеистическим обществом и вернулись обратно, начали строить и восстанавливать храмы и мечети», – напомнил Саттаров.

Активно использовался и тип центрично-купольной мечети. В 1995 году была поставлена задача возведения соборной мечети, но никакого представления о том, какой она должна быть, ни у кого не было. Возникла необходимость создания новой парадигмы. Мечеть «Кул-Шариф» была спроектирована как раз на основе центрично-купольной композиции, но со своими уникальными элементами.

«Центрично-купольных мечетей с четырьмя минаретами в татарской истории до того не было. Сейчас это уже привычные элементы, это татарская мечеть. Эта парадигма сформировалась в массовом сознании», – добавил архитектор.

Центрично-купольную композицию имеет и строящаяся Соборная мечеть в Набережных Челнах.

В 2022 году был объявлен конкурс проектов казанской Соборной мечети.

«Было негласное желание увидеть что-то новенькое. Мы предложили суперсовременный стеклянный купол с четырьмя минаретами по углам. Она имеет несколько уровней, исламский халяль-центр, подземную парковку – много всего», – описал свой проект Саттаров.

Были у архитектора и другие варианты, но, добавил он, «в этом деле воз и ныне там». Вместе с проектом Саттарова победу в том же конкурсе одержал проект кубической мечети от архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» для Адмиралтейской слободы.

«Не мечеть это, ребята. Какая же это мечеть? Это тфилин, который повязывают на голову евреи, только дырявый (тфилин – элемент молитвенного облачения иудея, пара коробочек, содержащих написанные на пергаменте отрывки из Торы и повязываемых на лоб и руку – прим. Т-и). Никакого отношения к исламу он не имеет. Абсолютно», – высказал в интервью корреспонденту «Татар-информа» Саттаров свое отношение к альтернативному проекту.

По мнению Саттарова, такая мечеть не соответствует никаким парадигмам и любым представлениям о мечети, сложившимся в массовом сознании.

В Академии наук Татарстана сегодня состоялся круглый стол «Мусульманская архитектура в историко-культурном наследии России: к 260-летию с начала строительства мечети Марджани в Казани». Мероприятие было организовано Институтом татарской энциклопедии и регионоведения имени М. Хасанова в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».