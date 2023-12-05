Главный архитектор Казани: «Я надеюсь, что Соборная мечеть будет на воде»

Главный архитектор Казани Ильсеяр Тухватуллина выразила надежду на то, что Соборную мечеть в Казани построят вблизи водной территории. Об этом она заявила на пленарном заседании международного форума «Казаныш».

«Мы возлагаем большие надежды на Соборную мечеть. Я очень надеюсь, что она будет именно на воде. Она станет украшением нашего города. Это уникальный проект», — отметила главный архитектор Казани.

Тухватуллина также предположила, что рядом с Соборной мечетью будет разбита большая парковая зона.

«Я считаю, что и для религиозного, и для архитектурного сообщества Соборная мечеть станет новым толчком для вовлечения в религию, а для архитекторов этот проект просто будет большим праздником», — подчеркнула главный архитектор Казани.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» проходит в Казани с 5 по 7 декабря и предваряет саммит стран БРИКС в Казани в октябре 2024 года. В крупнейшем урбанистическом конгрессе участвуют иностранные делегаты из 7 стран: мэры крупнейших городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты. В частности, более 200 спикеров из России, эксперты из стран БРИКС — Китая, Ирана, Индии, ОАЭ.