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Главный архитектор Казани: «Я надеюсь, что Соборная мечеть будет на воде»
Главный архитектор Казани Ильсеяр Тухватуллина выразила надежду на то, что Соборную мечеть в Казани построят вблизи водной территории. Об этом она заявила на пленарном заседании международного форума «Казаныш».
«Мы возлагаем большие надежды на Соборную мечеть. Я очень надеюсь, что она будет именно на воде. Она станет украшением нашего города. Это уникальный проект», — отметила главный архитектор Казани.
Тухватуллина также предположила, что рядом с Соборной мечетью будет разбита большая парковая зона.
«Я считаю, что и для религиозного, и для архитектурного сообщества Соборная мечеть станет новым толчком для вовлечения в религию, а для архитекторов этот проект просто будет большим праздником», — подчеркнула главный архитектор Казани.
Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» проходит в Казани с 5 по 7 декабря и предваряет саммит стран БРИКС в Казани в октябре 2024 года. В крупнейшем урбанистическом конгрессе участвуют иностранные делегаты из 7 стран: мэры крупнейших городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты. В частности, более 200 спикеров из России, эксперты из стран БРИКС — Китая, Ирана, Индии, ОАЭ.
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