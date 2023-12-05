Соборная мечеть и новые правила для предприятий: как урбанисты планируют изменить Казань

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» стартовал сегодня в столице Татарстана

Фото: kzn.ru

Хуснуллин: «Казань является примером развития городов»

Участие в форуме «Казаныш» принимают мэры городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты из 6 стран: Китая, Ирана, Индии, ОАЭ, Катара и Италии. Кроме того, опытом с международными экспертами поделятся более 150 спикеров из России. Всего же на форуме ожидается более 5 тыс. участников.

Эксперты презентуют международные кейсы, связанные со стратегиями развития городов и сохранением их уникального кода, влиянием крупных транспортных проектов на развитие регионов, природных территорий, а также редевелопментом производственных зданий и зон.

На пленарном заседании, которое предваряло работу площадок форума, гостей столицы Татарстана по телемосту приветствовал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он пожелал экспертам плодотворной работы и отметил, что местом проведения мероприятия не зря выбрали именно Казань.

Гостей столицы Татарстана по телемосту приветствовал вице-премьер России Марат Хуснуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань является примером развития городов. Я много лет работал министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Становление и развитие города проходило у меня на глазах: с восстановлением исторического центра, с ликвидацией аварийного жилья, с прекрасными архитектурными памятниками», – рассказал спикер.

По его словам, в Казани есть очень большой опыт как сохранения исторического наследия, так и строительства новых объектов. Вице-премьер также напомнил, что из года в год в столице Татарстана строят более миллиона квадратных метров жилья.

Открытие трассы М12 «Восток» привлечет в Татарстан более 1 млн туристов

Мэр Казани Ильсур Метшин в рамках пленарной сессии рассказал гостям форума и международным экспертам об опыте Татарстана в целом и Казани в частности в плане развития городской инфраструктуры. Одним из самых крупных и показательных проектов он назвал открытие трассы М12 «Восток». По словам градоначальника, ее строительство поможет привлечь в Казань дополнительный миллион туристов.

Ильсур Метшин рассказал об опыте Татарстана в целом и Казани в частности в плане развития городской инфраструктуры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С полным вводом трассы в эксплуатацию Казань еще раз подтвердит свою роль моста между Востоком и Западом. Новая дорога не только окажет влияние на экономику, но и, как следствие, повлияет на жизнь расположенных рядом с ней городов, открывая для них новые возможности», — отметил градоначальник.

Кроме того, на 15-20 тысяч возрастет количество рабочих мест в смежных областях, а совокупный объем отгруженной продукции за время строительства дороги составит порядка 350-400 млрд рублей. Экономический эффект от строительства трассы оценивается примерно в 146 млрд рублей, а макроэкономический — в 2,4 трлн рублей.

Напомним, участок мегатрассы «Москва-Пекин» – дорога М12 «Восток» протяженностью 810 км, пройдет от Москвы до Тюмени. Ее протяженность в республике составит 142 км. Она пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы.

Строительство трассы М12 поможет привлечь в Казань дополнительный миллион туристов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Забота о коллективе – это не только столовые и социальные льготы

Напомнил Ильсур Метшин и о том, что в 2024 году в Казани будут разработаны рекомендации к проектированию и внешнему облику промышленных территорий. Большое внимание в них уделено благоустройству и озеленению.

«Правильное обустройство промышленных территорий важно для комфорта сотрудников. Забота о коллективе – это не только столовые и социальные льготы, это еще и парковые зоны, зеленые ограждения, формирование правильной и гармоничной территории. Сегодня мы предъявляем повышенные требования не только к архитектуре жилых комплексов и социальных объектов, но и промышленных территорий», – подчеркнул градоначальник.

По его словам, рекомендации позволят сформировать более опрятный вид промзон, многие из которых формировались еще несколько десятилетий назад. Четкие инструкции помогут и при реконструкции предприятий.

Так, например, парковку желательно будет размещать за основными зданиями, при необходимости огораживать их защитной зеленой полосой. У входной группы или основного здания по новым правилам предполагается парковая зона, необходимо будет также предусмотреть место и для спортивной зоны, в том числе под велодорожки. К зданиям на первой линии будут предъявлять повышенные требования.

Рекомендации начнут действовать уже в следующем году и будут касаться только тех случаев, когда предприятие или только начинает формировать свою промышленную территорию, или готовится к реконструкции.

В 2024 году в Казани будут разработаны рекомендации к проектированию и внешнему облику промтерриторий. Большое внимание в них уделено благоустройству и озеленению Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Страны БРИКС создадут ассоциацию для сотрудничества в сфере архитектуры и градостроительства

Озвучил мэр Казани и планы по международному сотрудничеству. Так, в рамках саммита БРИКС, который пройдет в столице Татарстана в октябре следующего года, страны-участницы планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере архитектуры и градостроительства. В том числе, речь идет о создании ассоциации архитекторов городов стран БРИКС.

«Ассоциация обеспечит странам БРИКС доступ к лучшим профессиональным кадрам и значительно облегчит процедуры приглашения ведущих архитектурных бюро на конкурсы. Также она предоставит возможности для получения более качественного профильного образования, благодаря стажировкам в ведущих архитектурных школах», — пояснил Ильсур Метшин.

В пресс-службе мэрии рассказали, что участвовать в ней будут международные общественные организации, архитектурные союзы стран БРИКС, официальные лица межгосударственного объединения, отвечающие за архитектурное направление. Состав будут определять путем голосования на съезде, который планируют проводить раз в два года. Тогда же определят председательствующую страну и президента объединения.

«В целом работа ассоциации позволит поднять уровень знаний архитектурного сообщества. В свою очередь, архитекторы смогут значительно расширить географию реализации своих проектов и участвовать в международных конкурсах», — отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Ильсеяр Тухватуллина рассказала о развитии исторического центра города, обновлении парков и скверов, строительстве новых религиозных центров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соборная мечеть станет новым импульсом

Представила основные проекты, над которыми сейчас работают в Казани, главный архитектор города Ильсеяр Тухватуллина. Она рассказала о развитии исторического центра города, обновлении парков и скверов, проектах рыночных и промышленных территорий, строительстве новых религиозных центров, в частности соборной мечети.

«Мы возлагаем большие надежды на Соборную мечеть. Я очень надеюсь, что она будет именно на воде. Она станет украшением нашего города. Это уникальный проект», — отметила главный архитектор Казани

Тухватуллина также предположила, что рядом с Соборной мечетью будет разбита большая парковая зона.

«Я считаю, что и для религиозного, и для архитектурного сообщества Соборная мечеть станет новым толчком для вовлечения в религию, а для архитекторов этот проект просто будет большим праздником», — подчеркнула главный архитектор Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанских школах создадут классы, направленные на развитие креативности у детей

Одним из приоритетных направлений она также назвала работу с детьми и молодежью. По словам Ильсеяр Тухватуллиной, мэр Казани Ильсур Метшин поручил создать в казанских школах классы, направленные на развитие креативности у детей.

«Ильсур Раисович поручил проработать как минимум с 10 школами города такие истории, как создание классов, которые будут развивать креативность у детей. Сейчас мы этим занимаемся, на следущий год такие классы у нас запускаются», — отметила спикер.

Она также подчеркнула, что развивать креативные способности важно с детского возраста.

«Такой человек в будущем будет более счастливым и будет понимать, что своё пространство, свой город он может подстроить под себя», — заключила Тухватуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На форуме представили мастер-план развития Казанской агломерации

Институт пространственного планирования Татарстана представил на форме мастер-план развития казанской агломерации. Его реализация, по расчетам, позволит создать 1 млн 238 тысяч рабочих мест.

«Мастер-план предполагает развитие автомобильных дорог и всех видов наземного транспорта в целом, а также метрополитена. В то же время, это история про снижение процента использования личного транспорта – введение на большинстве магистралей выделенных полос, ужесточения правил влезла в город и так далее», – рассказал директор института Олег Григорьев.

Проект будет рассчитан до 2050 года. Он должен решить транспортные и социально-экономические задачи, вопросы создания комфортной для проживания среды.

В результате город разделили на отдельные территории и определили сколько на каждой из них можно построить жилья, производственных объектов, сколько нужно создать рабочих мест и так далее.