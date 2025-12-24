Соборная мечеть, «канатка» и самокаты: Метшин прокомментировал ключевые темы в Казани

Мэр Казани провел сегодня традиционную предновогоднюю пресс-конференцию, где рассказал об итогах уходящего года и планах на будущее. В этом году акцент был именно на будущие проекты, которые ждут Казань уже в 2026 году. Подробнее – в материале «Татар-информа».





На традиционной предновогодней пресс-конференции Ильсур Метшин рассказал об итогах уходящего года и планах на будущее

Фото: kzn.ru

«Строят совершенно другую Казань, другой образ жизни»

Подводить итоги уходящего года мэр Казани Ильсур Метшин начал с основных макроэкономических показателей. Он заявил, что по всем показателям Казань завершает этот год успешно.

«Инвестиции в основной капитал, промышленное производство, средняя зарплата – по всем этим показателям столица Татарстана завершает год успешно», – заявил Метшин.

Например, в столице Татарстана за этот год было построено свыше 1,3 млн квадратных метров жилья, что соответствует планам строить в год по 1 квадратному метру на человека.

«У нас мечта, которая была, – стройка больше одного квадратного метра на человека. Мы построили больше 1,3 млн квадратных метров», – заявил Метшин.

Он добавил, что в городе за последние 20 лет существенно выросло качество архитектуры. «Вспоминаем проекты на 1000-летие города и какие проекты сейчас. Те же люди делают, но строят совершенно другую Казань, другой образ жизни», – поделился Метшин.

Еще одним положительным моментом стал рост рождаемости в Казани. «По рождаемости на 100 детей идем пока больше. Надеюсь, нас порадуют еще в конце года, в декабре», – сказал мэр.

Кроме того, столица Татарстана перешагнула планку в 5 миллионов туристов за год, и Метшин выразил надежду, что к 2030 году этот показатель превысит уже 6 млн человек.

«Мы 10 лет мечтали, чтобы «Новая волна» прошла в Казани. И в этом году это случилось, и она прошла феерически» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Новая волна» прошла феерически

Мэр Казани также высоко оценил организацию и проведение международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который в 2025 году впервые прошел в Казани.

«Мы 10 лет мечтали, чтобы «Новая волна» прошла в Казани. И в этом году это случилось, и она прошла феерически. Рейтинги впечатляющие. Те же артисты, та же программа, но энергетика другая», – заявил мэр города.

Он подчеркнул, что все артисты отмечали гостеприимство людей и профессионализм работников гостиниц, кафе, такси и прочих отраслей.

«Про таксистов вообще отдельная история. Артисты рассказывали, что в какой город ни приезжаешь – если спросить про проблемы в городе, обычно говорят практически про все сферы. А в Казани неинтересно – все хвалят и любят город», – рассказал Метшин.

Статус культурной столицы исламского мира позволит Казани показать модель мирного сосуществования разных народов и религий, которая есть в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Звание культурной столицы исламского мира – повод заглянуть в историю»

Казань в 2026 году будет культурной столицей исламского мира. Для города это очень высокое звание, заявил мэр в ответ на вопрос главного редактора «Татар-информа» Рината Билалова о подготовке города к этому событию.

«Любое мероприятие подтягивает инфраструктуру, но это и то время, когда надо заглянуть в историю нашего народа и нашего места в истории мусульманского мира. Это не про новые гостиницы», – считает Метшин.

По его словам, со странами мусульманского мира выстраиваются тесные бизнес-отношения. К примеру, обсуждается их участие в новом проекте на «Казанской ярмарке».

Статус позволит показать исламскому миру модель мирного сосуществования разных народов и религий, которая есть в Татарстане.

Он вспомнил, что сказал глава государства Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Из уст нашего Президента мы услышали высшую оценку. Владимир Владимирович сказал, что Татарстан – пример толерантного межнационального согласия. А глубина этого лежит в веках», – отметил Метшин.

«А достойно разместить гостей и организовать мероприятие на высшем уровне мы уже научились и постараемся в этот раз все сделать снова достойно», – добавил мэр.

Преображение территории вокруг нового театра Камала, где находятся хрущевки и старые гаражи, лишь вопрос времени Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект реновации у нового театра Камала и новый комплекс у Казанки

Говоря про крупные проекты, Метшин назвал новый театр Камала. И отметил: преображение территории вокруг, где находятся хрущевки и старые гаражи, лишь вопрос времени.

По его словам, здесь может быть реализован пилотный проект реновации и построено более современное и комфортное жилье на месте того, что есть сейчас, с переселением жильцов. Этот проект, по его мнению, мог бы реализовать Госжилфонд РТ.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что реализация подобных проектов – вопрос не ближайшего времени. По его мнению, к масштабной реновации необходимо подходить взвешенно и возвращаться к ней тогда, когда к этому будут готовы и город, и рынок недвижимости.

Новый знаковый проект появится у реки Казанки рядом с отелем «Ривьера» – здесь будет комплекс из шести офисных и жилых зданий «Яр парк». На прошлой неделе он получил разрешение на строительство.

Вложения оцениваются в 30 млрд рублей. Строить будет китайская государственная корпорация PowerChina International Group Limited.

Еще один крупный проект – реконструкция зооботсада. Инвестор готов вложить во вторую очередь 20 млрд рублей и еще 10 млрд рублей – в третью.

Метшин считает, что старт строительству соборной мечети может быть дан в уже в следующем году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Думаю, что в следующем году будет старт строительству соборной мечети»

Затронули тему строительства соборной мечети в Казани. Место расположения еще рассматривается. Он упомянул, что в том числе рассматривается территория Новой Портовой, за которую проголосовало больше всего казанцев.

Вместе с тем Метшин считает, что старт строительству мечети может быть дан уже в следующем году, однако окончательное решение будет принято Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Когда это начнется, может определить только Раис нашей республики. Думаю, что в следующем году будет старт. Но точно решает только Рустам Нургалиевич», – заявил Метшин.

Строительство канатной дороги в Казани начнется после согласования с федеральными структурами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Канатная дорога станет одним из видов общественного транспорта

Строительство канатной дороги в Казани начнется после согласования с федеральными структурами, ответственными за особо охраняемые природные территории, сообщил Метшин на вопрос о сроках строительства.

«Проект есть, землю мы выделили. Поскольку дорога проходит по особо охраняемым природным территориям, согласование проходит через федеральные структуры. Что касается исполкома, мы всё сделали», – заявил Метшин.

По его словам, это будет удобный вид общественного транспорта и можно будет всего за 8 минут добраться от «Ак Барс Арены» до парка Горького.

Мэр рассказал о намерениях расчистить сквер перед Московским рынком, который еще в 90-х годах застроили различными ларьками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сквер у Московского рынка расчистят от ларьков

Говоря о планах на будущее, мэр рассказал о намерениях расчистить сквер перед Московским рынком, который еще в 90-х годах застроили различными ларьками.

«В 90-е годы площадь убили ларьками, которые все оформлены по закону. Мы будем находить возможность все это изымать, с компенсацией стоимости», – заявил Метшин.

По его словам, здесь будет применен механизм комплексного развития территорий.

Ларьки и магазины, расположенные на территории сквера, будут постепенно убирать, а их владельцам будет выплачена коммерческая стоимость недвижимости.

Реконструкция также ждет Чеховский и Приволжский рынки города.

Ильсур Метшин призвал снижать мусоропотребление в городе и больше внимания уделять сортировке мусора Фото: © «Татар-информ»

В Казани расширят мусорный полигон

Проект мусоросжигающего завода в Казани оказался фактически заморожен. В связи с этим было принято решение о расширении мусорного полигона «Восточный» – параллельно с заполнением имеющихся площадей будет идти строительство третьего этапа.

При этом Метшин призвал снижать мусоропотребление в городе и больше внимания уделять сортировке мусора. По его словам, 40% отходов на полигоне составляет продовольствие.

«Если мы централизуемся хотя бы в плане социальных учреждений и не будем это возить на полигоны, то мы уменьшим мусорообразование и оно перестанет гнить и пахнуть на полигоне», – заявил Метшин.

«В Казани создали улицы, где действуют ограничения по скорости и где вовсе запрещены электросамокаты. Но полностью запрещать точно не наш путь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Электросамокаты и мессенджер MAX

В зале также прозвучал вопрос об отечественном мессенджере MAX. Метшин поделился своими впечатлениями, отметив, что одним из первых установил приложение на свой телефон.

«Хороший мессенджер, активно им пользуюсь. Хорошая связь, устойчивая, мне нравится», – рассказал мэр.

Еще один вопрос касался электросамокатов – будут ли запрещать их использование в городе. Он считает, что запрет – это не вариант, ведь им пользуются многие горожане. Но ужесточить правила – стоит.

«Мы в диалоге должны регулировать их использование. В Казани создали улицы, где действуют ограничения по скорости и где вовсе запрещены. Но полностью запрещать точно не наш путь», – заявил мэр.